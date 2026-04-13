Internetom kruži reakcija Donalda Trampa na pitanje o izborima u Mađarskoj: Novinari ostali zatečeni (Video)

Američki predsjednik Donald Tramp još se nije oglasio povodom rezultata parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima je poslije 16 godina vlasti poražen Viktor Orban, dok je pobijedu odnio Peter Mađar sa strankom Tisa.

Za razliku od brojnih svjetskih lidera koji su već reagovali, iz Vašingtona za sada nema zvanične poruke.

Pitanje bez odgovora

Kako je zabilježio novinar Leonardo Feldman, Tramp nije odgovorio na pitanje, već je samo mahnuo okupljenim novinarima dok je ulazio u Bijelu kuću.

Kako se može vidjeti na snimku koji kruži društvenim mrežama, pitanje mu je postavljeno dok je izlazio iz helikoptera i kretao se ka ulazu.

Saveznik bez komentara

Tramp je ranije više puta javno podržavao Orbana, nazivajući ga saveznikom i prijateljem, zbog čega se njegova reakcija na izborni poraz u Budimpešti posebno iščekuje.

Za sada, ni iz njegovog kabineta nema dodatnih informacija niti najave kada bi mogao da se oglasi.

Svijet već reagovao

Dok se iz SAD čeka stav, lideri širom Evrope već su uputili čestitke Peteru Mađaru i njegovoj stranci Tisa.

Pobjeda opozicije označila je kraj dugogodišnje dominacije Orbana, čija je politička scena u Mađarskoj prvi put ozbiljno uzdrmana poslije više od decenije.