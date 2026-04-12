Opšte slavlje u Budimpešti: Peter Mađar sa zastavom ušao u masu, u toku pobjednički govor

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
U Budimpešti večeras vlada opšte slavlje nakon pobjede Petera Mađara na izborima, koji je srušio Viktora Orbana nakon 16 godina vlasti.

U centru Budimpešt večeras vlada opšte slavlje nakon rezultata izbora lidera Tise, Petera Mađara, koji je poslije 16 godina srušio sa vlasti Viktora Orbana, lidera stranke Fides.

Mađar se probija kroz masu okupljenih građana noseći mađarsku zastavu, dok hiljade pristalica uz baklje i ovacije slave istorijski rezultat izbora.

Istovremeno, on emituje uživo obraćanje na svom Fejsbuk profilu, odakle se obratio javnosti.

Podsjetimo, prema dosadašnjim rezultatima, Tisa je ubjedljivo pobijedila na parlamentarnim izborima, čime je okončana dugogodišnja vladavina Orbana u Mađarskoj.

