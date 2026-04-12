Evropski zvaničnici čestitali Mađaru pobjedu na izborima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Stigle prve čestitke.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evropski zvaničnici čestitali su lideru stranke Tisa Peteru Mađaru pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Mađaru su pobjedu do sada čestitali predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron i njemački kancelar Fridrih Merc.

Premijer Mađarske Viktor Orban takođe je čestitao Mađaru, nakon što je priznao poraz na današnjim izborima.

Prema podacima Nacionalne izborne komisije nakon 72,44 odsto prebrojanih glasova, Tisa je osvojila 138 poslaničkih mjesta u Parlamentu Mađarske, Fides 54, a pokret Naša domovina sedam poslaničkih mjesta.

