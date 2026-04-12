Politički zemljotres u Mađarskoj: Pristalice Petera Mađara se okupljaju u Budimpešti, bivši saveznik ruši Orbana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
U Mađarskoj su održani izbori, a opoziciona partija TISA predvođena Peterom Mađarom ostvaruje značajnu prednost.

Pristalice Petera Mađara se okupljaju u Budimpešti Izvor: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

U Mađarskoj su danas održani izbori, a dosadašnji rezultati parlamentarnih izbora pokazuju značajnu prednost opozicione partije TISA.

Pristalice lidera ove proevropske stranke, Petera Mađara, se okupljaju u Budimpešti i proslavljaju trenutno vođstvo.

Premijer Viktor Orban i njegova stranka Fides suočavaju se sa najozbiljnijim izazovom u proteklih 16 godina. Bivši saveznik Peter Mađar sada predvodi opozicionu partiju Tisa i prijeti da ozbiljno uzdrma dugogodišnju dominaciju "vječnog premijera".

Podsjetimo, birališta u Mađarskoj zatvorena su u 19 časova na istorijskim izborima koje je obilježila rekordna izlaznost.

Birači su birali između nacionalno orijentisanog premijera Orbana, kojem bi to bio peti mandat, i promjene vlasti sa proevropskim konzervativcem.

Rekordna izlaznost

Do 18.30 časova glasalo je 77,8 odsto birača, saopštila je izborna komisija, dok je na parlamentarnim izborima 2022. godine u isto vreme izlaznost iznosila 67,8 odsto.

U glavnom gradu Budimpešti izlaznost je bila još veća i dostigla je 80,96 odsto do 18.30 časova, prenosi mađarska agencija MTI.

Oko osam miliona građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament koji broji 199 poslaničkih mesta.

Izbori se smatraju jednom od najvažnijih odluka birača još od demokratske tranzicije 1989–1990. godine.

zole

Nadam se da će i ovi naši u oktobru da prođu isto kao Orban

