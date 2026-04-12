Prvi rezultati izbora u Mađarskoj: Orban ubjedljivo gubi!

U Mađarskoj su održani izbori sa najmasovnijim glasanjem u istoriji moderne demokratije.

Opoziciona stranka Tisa vodi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj nakon 14,72 odsto prebrojanih glasova, saopšteno je iz Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Stranka koju predvodi Peter Mađar osvojila je prema trenutnim rezultatima 125 mandata, dok je vladajući Fides dobio 65 mandata u mađarskom parlamentu. Mi Hazank ima osam mjesta u parlamentu.

Od ukupno 199 poslaničkih mjesta, Tisa za sada ima 36 mandata sa liste i 89 iz pojedinačnih izbornih jedinica, dok Fides-KDNP ima 49 sa liste i 16 iz izbornih jedinica.

Biračka mjesta na parlamentarnim izborima zatvorena su u 19.00 časova. Do 18.30 glasalo je 77,8 posto birača

Stranke se bore za većinu u parlamentu koji ima 199 poslaničkih mjesta, od kojih se 106 bira po većinskom, a 93 po proporcionalnom sistemu sa stranačkih lista.