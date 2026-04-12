Zatvorena biračka mjesta u Mađarskoj: Izbore obilježila rekordna izlaznost

Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, javlja Rojters, pozivajući se na Nacionalnu izbornu komisiju.

Izlaznost do 17.00 časova takođe je bila rekordno visoka, a do tada je na glasanje izašlo više od 74 odsto birača.

U Mađarskoj su se danas održali parlamentarni izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja moglo je da glasa gotovo pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prvi rezultati izbora očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalna izborna kancelarija objaviti na zvaničnoj stranici, podaci će biti ažurirani na svakih deset minuta.

Podaci će pristizati određenim redoslijedom, prvo će se obrađivati glasovi za pojedinačne kandidate, zatim za nacionalne stranačke liste, a na kraju za liste nacionalnih manjina.