Nevjerovatni podaci o izlaznosti u Mađarskoj: Do 15 časova glasalo 66 odsto glasača.

Dvije trećine glasača u Mađarskoj ispunilo je svoju građansku dunost do 15 časova.

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zabilježena je velika izlaznost - do 15.00 časova glasalo je 66,01 odsto glasača, saopštila je mađarska izborna komisija.

U Budimpešti izlaznost je bila 69,23 odsto.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa gotovo pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Biračka mjesta u Mađarskoj otvorena su u 6.00 časova, a zatvaraju se u 19.00 časova.