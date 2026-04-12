Parlamentarni izbori u Mađarskoj: Do 13 sati glasalo 54 odsto birača

Mađarska izborna komisija objavila je danas da je do 13 sati na parlamentarnim izborima u toj zemlji glasalo 54,14 odsto birača, odnosno 4.075.272 od ukupno 7.527.742 upisanih u birački spisak.

Izvor: Shutterstock/Zoltan Galantai/lev radin

Prije četiri godine, kako pokazuju podaci izborne komisije, do 13 sati glasalo je 33,14 odsto birača, dok je ukupna izlaznost na izborima bila 59,6 odsto.

Biračka mjesta otvorena su jutros u šest sati, a glasa se do 19 sati na 10.047 biračkih mjesta.

U Budimpešti su već glasali aktuelni premijer Viktor Orban i njegova supruga, kao i lider opozicione stranke Tisa Peter Mađar.

Orban se nada petom mandatu, a najveći konkurent njegovoj partiji Fides je opoziciona stranka Tisa na čijem je čelu Mađar, koja i vodi prema predizbornim anketama.

Na društvenim mrežama kruže snimci redova ljudi koji čekaju da glasaju na parlamentarnim izborima, desetim od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.