logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova anketa pred izbore u Mađarskoj: Orbanov protivnik ide prema dvotrećinskoj većini, moguć istorijski preokret vlasti?

Nova anketa pred izbore u Mađarskoj: Orbanov protivnik ide prema dvotrećinskoj većini, moguć istorijski preokret vlasti?

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Mađarska ulazi u ključne parlamentarne izbore u nedjelju uz dramatične projekcije koje ukazuju na mogući istorijski preokret vlasti.

Ankete pred iizbore u Mađarskoj Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock

Mađarska opoziciona stranka Tisa je na dobrom putu da osvoji dvotrećinsku parlamentarnu većinu potrebnu za izmjenu ustava i usvajanje ključnih zakona za deblokiranje fondova EU na nedjeljnim izborima, prema projekciji agencije za istraživanje javnog mnjenja Medijan objavljenoj u srijedu.

Najveći izazov za Orbana u poslednjih 16 godina

Dugogodišnji nacionalistički premijer Viktor Orban i njegova stranka Fides suočavaju se sa najvećim izazovom za svoju vladavinu u posljednjih 16 godina. Nezavisne ankete pokazuju da Tisa, stranka desnog centra koju predvodi bivši član Fidesa Peter Mađar, vodi, javlja Rojters.

Naziv stranke je spoj prvih slogova mađarskih riječi za „poštovanje“ (tisztelet) i „sloboda“ (szabadsag). Tisa je takođe važna rijeka u mađarskoj kulturi.

Projekcija: između 138 i 142 mjesta

Na osnovu analize pet nedavnih anketa Medijana sprovedenih krajem februara i u martu, predviđa se da će na izborima u Mađarskoj Tisa osvojiti između 138 i 142 mjesta u parlamentu od 199 mjesta.

Prema anketi, Fides će obezbijediti između 49 i 55 mesta, dok će krajnje desničarska Naša domovina (Mi Hazank) obezbijediti pet ili šest.

Dvotrećinska većina, potrebna za izmenu ustava i osnovnih zakona, potrebna je da bi se obezbijedila 133 mjesta. Fides je držao ovu većinu tokom većeg dijela svoje vladavine od 2010. godine, koju je iskoristio za usvajanje novog ustava i donošenje i izmjenu nekoliko ključnih zakona, uključujući izborni zakon.

Medijan je takođe tačno predvidio posljednje izbore

Agencija Medijan, poznata kao jedan od najpouzdanijih prognozera u Mađarskoj, saopštila je da je sprovedeno pet anketa na ukupnom uzorku od pet hiljada ispitanika iz tri odvojena kol centra.

Medijan je tačno predvideo Orbanovu ubedljivu pobedu na prethodnim izborima prije četiri godine, iako je malo precenio podršku opozicije u to vreme.

Fides ne veruje anketama koje predviđaju Tisinu pobedu i ukazuje na istraživanja koja i dalje sugerišu da će Orban ostati na vlasti. Protivnici Fidesa tvrde da su ove ankete uglavnom sproveli instituti sa finansijskim ili ličnim vezama sa vladajućom strankom. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska izbori anketa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ