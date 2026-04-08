Nova anketa pred izbore u Mađarskoj: Orbanov protivnik ide prema dvotrećinskoj većini, moguć istorijski preokret vlasti?

Mađarska ulazi u ključne parlamentarne izbore u nedjelju uz dramatične projekcije koje ukazuju na mogući istorijski preokret vlasti.

Mađarska opoziciona stranka Tisa je na dobrom putu da osvoji dvotrećinsku parlamentarnu većinu potrebnu za izmjenu ustava i usvajanje ključnih zakona za deblokiranje fondova EU na nedjeljnim izborima, prema projekciji agencije za istraživanje javnog mnjenja Medijan objavljenoj u srijedu.

Najveći izazov za Orbana u poslednjih 16 godina

Dugogodišnji nacionalistički premijer Viktor Orban i njegova stranka Fides suočavaju se sa najvećim izazovom za svoju vladavinu u posljednjih 16 godina. Nezavisne ankete pokazuju da Tisa, stranka desnog centra koju predvodi bivši član Fidesa Peter Mađar, vodi, javlja Rojters.

Naziv stranke je spoj prvih slogova mađarskih riječi za „poštovanje“ (tisztelet) i „sloboda“ (szabadsag). Tisa je takođe važna rijeka u mađarskoj kulturi.

Projekcija: između 138 i 142 mjesta

Na osnovu analize pet nedavnih anketa Medijana sprovedenih krajem februara i u martu, predviđa se da će na izborima u Mađarskoj Tisa osvojiti između 138 i 142 mjesta u parlamentu od 199 mjesta.

Prema anketi, Fides će obezbijediti između 49 i 55 mesta, dok će krajnje desničarska Naša domovina (Mi Hazank) obezbijediti pet ili šest.

Dvotrećinska većina, potrebna za izmenu ustava i osnovnih zakona, potrebna je da bi se obezbijedila 133 mjesta. Fides je držao ovu većinu tokom većeg dijela svoje vladavine od 2010. godine, koju je iskoristio za usvajanje novog ustava i donošenje i izmjenu nekoliko ključnih zakona, uključujući izborni zakon.

Medijan je takođe tačno predvidio posljednje izbore

Agencija Medijan, poznata kao jedan od najpouzdanijih prognozera u Mađarskoj, saopštila je da je sprovedeno pet anketa na ukupnom uzorku od pet hiljada ispitanika iz tri odvojena kol centra.

Medijan je tačno predvideo Orbanovu ubedljivu pobedu na prethodnim izborima prije četiri godine, iako je malo precenio podršku opozicije u to vreme.

Fides ne veruje anketama koje predviđaju Tisinu pobedu i ukazuje na istraživanja koja i dalje sugerišu da će Orban ostati na vlasti. Protivnici Fidesa tvrde da su ove ankete uglavnom sproveli instituti sa finansijskim ili ličnim vezama sa vladajućom strankom.