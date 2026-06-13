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Najveća nuklearna elektrana u Evropi ponovo ima struju: Stigle vijesti iz Ukrajine

Najveća nuklearna elektrana u Evropi ponovo ima struju: Stigle vijesti iz Ukrajine

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo je priključena na elektroenergetsku mrežu nakon skoro tri dana bez struje, saopštila je IAEA.

Elektrana Zaporožje ponovo ima struju Izvor: Youtube/TRT World/Printscreen

Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo je priključena na elektroenergetsku mrežu nakon popravki koje su sprovedene tokom lokalizovanog primirja, uz posredovanje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Prema navodima IAEA, elektrana je gotovo tri dana bila bez spoljnog napajanja električnom energijom.

Devetnaesti nestanak struje od početka rata

Ovo je devetnaesti put od početka rata u Ukrajini da je nuklearna elektrana Zaporožje ostala bez struje.

Do prekida napajanja došlo je nakon što je, usljed napada na električnu trafostanicu preko reke Dnjepar, kasno u sredu isključen rezervni dalekovod Ferosplavna.

Reaktori su hlađeni pomoću dizel-generatora

Riječ je o jednom od najdužih prekida napajanja u ovoj elektrani od početka sukoba.

Zbog nestanka struje postrojenje je moralo da se osloni na specijalne dizel-generatore koji obezbeđuju energiju neophodnu za hlađenje svih šest zaustavljenih nuklearnih reaktora.

 (Index.hr/Mondo) 

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Tagovi

Zaporožje struja Ukrajina

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