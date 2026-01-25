Rusija i Ukrajina bi mogle da ostvare sporazum oko energije? Moskva iznijela jasan predlog

Kremlj predlaže da Ukrajina i Rusija zajednički djiele električnu energiju iz nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Kremlj želi da Ukrajina i Rusija zajednički distribuiraju električnu energiju proizvedenu u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja se nalazi pod ruskom okupacijom, piše Politiko. Američki zvaničnici izjavili su da je značajan dio pregovora ove nedjelje bio usmjeren na ekonomiju i na pitanje ko kontroliše nuklearnu elektranu Zaporožje, koju su zauzele ruske snage.

"Sporazum nije postignut, ali postoji pritisak, koji ide u korist Moskve, da Ukrajina i Rusija dijele električnu energiju iz te elektrane, koja je najveća u Evropi." Trenutno nije poznato da li bi to značilo podjelu u odnosu 50:50 ili neki drugi aranžman.

"Obe strane počinju da razmatraju šta bi mogle da dobiju od mira, poput plana za prosperitet Ukrajine, kao i određenih prilika za Rusiju da sklapa poslove sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je drugi zvaničnik.

Tokom 2025. godine rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Kremlj "ne smatra mogućim" prenos kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporožje na Ukrajinu ili bilo koju drugu državu.