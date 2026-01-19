Ukrajinci se kleli u njega, a onda je prešao kod Rusa: Na frontu gazili njegov dres, nikad neće smjeti nazad

Bivši reprezentativac Ukrajine Anatolij Timoščuk česta je tema u domovini, nekada je bio simbol države, a od početka rata sa Rusijom okarakterisan je kao izdajnik.

Izvor: Profimedia/EXPA Pictures

Anatolij Timoščuk (46), nekadašnji kapiten ukrajinske reprezentacije, danas radi kao pomoćni trener u ruskom Zenitu iz Sankt Peterburga. Njegova odluka da ostane u klubu tokom rata u Ukrajini izazvala je ogorčenje među njegovim sunarodnicima. Tako je donedavni heroj postao izdajnik svog roda, s obzirom na to da nije krenuo stopama onih Ukrajinaca koji su napustili Rusiju po izbijanju rata i zbog toga već godinama trpi sankcije.

Kao odgovor na njegovu odluku da ostane u Rusiji, ukrajinski fudbalski savez je 2022. godine Timoščuka doživotno suspendovao. Oduzete su mu sve titule i UEFA Pro trenerska licenca, a suspenzija se odnosi na sve fudbalske aktivnosti u Ukrajini.

Tokom karijere, Timoščuk je nosio dres Šahtara iz Donjecka, iz kojeg je 2007. godine prešao u Zenit u transferu vrijednom 14,5 miliona evra. Poslije dvije godine u Rusiji, prešao je u Njemačku, gdje je potpisao za Bajern iz Minhena i sa tim klubom osvojio dva prvenstva i Ligu šampiona. Danas je Timoščuk u Zenitu pomoćni trener, vratio se na mjesto stare slave, dok je glavni trener Rus Sergej Semak. U stručnom štabu nalazi se i kondicioni trener Aris Naglić, porijeklom iz Rijeke.

Kritike zbog Timoščukove odluke da ostane u Zenitu dolaze svakodnevno. Najviše je odjeknula izjava njegovog nekadašnjeg saigrača Artjoma Fedetskog. "Izdajnik", jednostavno je opisao odluku Timoščuka da se ne vrati u Ukrajinu.

"Ništa drugo ne mogu da kažem. Poslao sam mu poruku, pročitao ju je, ali nije odgovorio. Njegovo ponašanje u ovoj situaciji je šokantno. Rusija godinama granatira civile i bombarduje porodilišta, a on to sve zna, jer mu roditelji žive u Ukrajini. Održava kontakt sa ocem, koji je svjestan šta se dešava. Cinično je zatvarati oči i ne reagovati. Šta on ima u grudima? Srce očigledno nema. Nije zabrinut, ništa ne pokušava da promijeni, samo ćuti i ostaje da radi za Ruse. Prodao se" odbrusio je Fedetski.

Bivši fudbaler Šahtjora nije se tu zaustavio. Imao je još nekoliko oštrih riječi da kaže na račun bivšeg saigrača.

"Niko ga nije tjerao da uzme oružje i ode u rat. Bio je simbol ukrajinske reprezentacije i odigrao 144 utakmice. To niko nije uspio i neće moći u skorijoj budućnosti, ali priklanjanjem Rusiji pokazao je da mu novac znači više od svega što se događa u Ukrajini. Izuzetno sam razočaran."

"Nikad nisam mogao da zamislim da može da ima takav stav, bili smo prijatelji... Kada smo igrali za reprezentaciju, išli smo zajedno u bolnicu kod ranjenika, obilazili vojsku, nosili im poklone. To im je mnogo značilo, mogao je i sam da vidi. Ono što danas radi je cinično, ali to je njegov izbor."

Na kraju, u jedno je siguran:

"Kako će živjeti sa tim? Ukrajina će pobijediti, a on će morati da živi sa svojom odlukom.Ništa ga nije sprečavalo da raskine ugovor i napusti Rusiju. Ne mora da dođe u Ukrajinu, može da ode bilo gdje i na neki način pomogne našoj vojsci", zaključio je Fedetski, koji je 53 puta obukao dres i zaigrao za nacionalni tim.

