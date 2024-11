"Rusi su teroristi, biće kažnjeni za pakao": Slavni Ukrajinac u autobiografiji govorio o ratu

Ukrajinski fudbaler i višestruki šampion Engleske Oleksandr Zinčenko udario na Ruse.

Ukrajinski fudbaler Oleksandr Zinčenko prethodnih mjeseci često je javno iznosio svoj stav o ratu u Ukrajini, koji traje već više od dvije godine. Posebno je tu temu obradio u svojoj autobigrafiji "Vjeruj", a u redovima koje je sam pisao nada se da će stanovnici Rusije shvatiti kakve zločine njihova vojska čini na teritoriji susjedne države.

Zinčenko je istakao i da Ruse treba izolovati od ostatka sveta - što je već urađeno sa fudbalskim klubovima i reprezentacijom te zemlje - jer su teroristi.

"Ne smijemo gubiti vjeru u rusko stanovništvo. Moramo vjerovati da će se probuditi i reći ‘dosta‘ zločinima koje pravi njihova vlada i vojska. Prošle su dvije godine, ali naša braća nam nisu došla pomoći, nego su došli da nas unište", napisao je Zinčenko i dodao: "Odrastao sam vjerujući da oni koji čine zlo budu za to kažnjeni. Sada mi se čini da što više ljudi ubiješ, lakše ti je da izbjegneš kaznu. Države i dalje kupuju naftu i plin od Rusije, tako finansiraju njihov rat. Jednog dana će odgovorni za taj pakao na zemlji biti kažnjeni. Do tada ih treba izolovati od ostatka svijeta jer su to teroristi".

Oleksandr Zinčenko je rođen u gradu Radomišlj, a nakon početka karijere u rodnom gradu primjetili su ga skauti Šahtjora. Zbog rata u Donbasu porodica Zinčenko preselila se u Moskvu, a Šahtjor je pozivao Olaksandera da se vrati u rodnu zemlju - što je on više puta odbio iz bezbjednosnih razloga. Nekoliko mjeseci je igrao niželigaški fudbal u Moskvi, trenirao je sa Rubinom iz Kazanja, ali nije potpisao ugovor jer je i dalje bio član Šahtjora iz Donjecka.

Na kraju, Oleksandr Zinčenko je 2015. godine postao fudbaler ruske Ufe, što mu je bio prvi tim u seniorskoj konkurenciji. Nakon godinu i po dana kupio ga je Mančester siti i mnogi su ostali šokirani tim transferom, jer široj fudbalskoj javnosti nije bio poznat. Jednu godinu proveo je na pozajmici u PSV Ajndhovenu, a zatim se ustalio u timu "Građana" i četiri puta je osvojio Premijer ligu, uz još šest domaćih trofeja.

Tokom ljeta 2022. godine preselio se u redove Arsenala, gdje je ponovo dobio priliku da sarađuje sa Mikelom Artetom koji je bio pomoćnik Pepa Gvardiole. Ipak, trenutno nije u prvom planu londonskog tima i ne bi bilo iznenađenje da uskoro napusti klub. U međuvremenu je odigrao 68 mečeva za nacionalni tim Ukrajine i postao kapiten repreznetacije.