"Žaliću cijeli život zbog večeri kad sam je zaprosio!" Ljepotica ga posvađala s Gvardiolom, sad se pokajao! (FOTO)

Lijepa Vlada ga je zavela, ali kako kaže poznati fudbaler nije ni ona njega da odbije - bio je ukrajinski Bred Pit!

Izvor: Instagram/v.lada_sedan/Prinstscreen

Iako ga je posvađala sa Pepom Gvardiolom, Oleksandar Zinčenko to nije zamjerio svojoj supruzi Vladi. Vlada Sedan je od 2019. godine u braku sa ljevonogim iz Ukrajine koji je zbog njenih komentara imao problema dok je bio u Mančester sitiju.

Ona je novinarka koja je oštro kritikovala Gvardiolu zbog ispadanja iz Lige šampiona, a sada je Zinčenko koji je sa njom u srećnom braku otkrio kako ju je zaprosio. Svi pamte momenat kada je ona rekla "da" na Nacionalnom stadionu u Kijevu sa 1.000 ruža na terenu, ali zapravo je to urađeno naknadno!

"Način na koji sam je zaprosio najgora je prosidba ikad. Nemoguće je, tako je sramotno. Naravno, ona je rekla da. Prije svega, zato što sam ja ukrajinski Bred Pit. Bio sam u boksericama, imao sam isklesano tijelo, nije mogla da me odbije. Ali, iskreno, žaliću cijelog života zbog te večeri", rekao je Zinčenko.

Pogledajte kako izgleda Vlada Zinčenko:

On je otkrio da je u boksericama u četiri sata ujutru tražio od svoje tadašnje djevojke da se uda za njega. Tek kasnije je na meču kvalifikacija za Euro 2020. godine sa Portugalom uradio sve kako treba.

"Ova ideja je savršena – dobili smo utakmicu 2:1. Prsten mi je bio u torbi i želio sam to da uradim. Ali od malih nogu sam znao da prije nego što zaprosiš svoju omiljenu ženu moraš da tražiš dopuštenje od njenih roditelja. Želio bih da dam savjet svima koji planiraju prosidbu. Molim vas, nemojte to da radite na moj način. Bio sam lud u to doba. Izašao sam napolje, šetao neko vrijeme, i kupio puno cvijeća za nju tog jutra. Zašto sam to učinio u stanu umjesto bilo gdje drugo? Nije najvažnije, ali je važno za pamćenje", posavjetovao je Zinčenko sve buduće mladoženje.