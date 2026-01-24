Sastale se delegacije Rusije, Ukrajine i SAD: Završeni razgovori u Abu Dabiju, evo kako su ocijenjeni

U Abu Dabiju završeni su razgovori delegacija Rusije, SAD i Ukrajine o bezbjednosti. Razgovori su ocijenjeni kao konstruktivni, a novi krug moguć je već naredne nedjelje.

Izvor: UAE Presidential Court /HANDOUT /THE UAE PRESIDENTIAL COURT

U Abu Dabiju završeni su pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva o pitanjima bezbjednosti. Nakon sastanka, ruska radna grupa na čelu sa načelnikom Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga, admiralom Igorom Kostjukovim, vratila se u hotel, dok su predstavnici američke delegacije otišli na aerodrom, prenosi RIA.

Prema navodima agencije Rojters, pregovori su počeli posle podne i održani su iza zatvorenih vrata. Ukrajinski izvori ocijenili su razgovore kao konstruktivne i pozitivne. Kako navodi Aksios, novi krug pregovora mogao bi da se održi naredne nedelje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prvi sastanak delegacija održan je u petak. Zvaničnik američke administracije rekao je za NBC News da je taj sastanak bio produktivan. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tokom razgovora razmatrani su parametri za okončanje sukoba.

Pregovori su vođeni u različitim formatima, pri čemu su se učesnici delili u grupe i razgovarali o pojedinačnim temama, prenosi AP. U noći između četvrtka i petka, ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkom delegacijom na čelu sa Vitkofom. Nakon tog susreta, Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su održavanje prvog sastanka radne grupe za bezbednosna pitanja, uz učešće predstavnika dve zemlje i Ukrajine.

Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov istakao je da su američki predstavnici priznali da bez rješavanja teritorijalnog pitanja, prema formuli dogovorenoj u Ankoridžu, nije moguće postići dugoročno rješenje.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov podsjetio je da je povlačenje ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa važan uslov Moskve.