Danas pada odluka? Rusija se prvi put pridružuje pregovorima Ukrajine i SAD, Zelenski negoduje

Kremlj je potvrdio da će se u Abu Dabiju održati prvi trilateralni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije.

Izvor: Handout /AFP PHOTO / Russian presidential press office / Profimedia

U Abu Dabiju će se danas održati prvi trilateralni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije, potvrdio je Kremlj. Sastanak slijedi nakon razgovora Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Davosu, kao i sastanka američke delegacije sa Vladimirom Putinom u Moskvi.

Potvrda ruskog učešća stigla je nakon što se Vladimir Putin u Moskvi sastao sa mirovnim izaslanikom Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, i njegovim zetom Džaredom Kušnerom, piše Sky News.

Kremlj je četvoročasovne razgovore opisao kao "izuzetno sadržajne, konstruktivne i… izuzetno iskrene i povjerljive", ali je istovremeno izrazio sumnju u mogućnost značajnijeg napretka. U saopštenju je ponovljeno upozorenje da nema izgleda za dugoročno rješenje ukoliko se ne riješe teritorijalna pitanja, što je, prema tvrdnjama Kremlja, dogovoreno na prošlogodišnjem samitu Trampa i Putina na Aljasci. Moskva je dodala da će Rusija nastaviti sa vojnim djelovanjem dok se ne postigne diplomatsko rješenje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nagovijestio je da je trilateralni sastanak bio ideja Vašingtona u posljednjem trenutku, dogovorena tek nakon njegovog sastanka sa Trampom u Davosu. Kijev je saopštio da će na pregovore poslati glavnog pregovarača Rustema Umerova i šefa kabineta Zelenskog, Kirila Budanova. Moskva je objavila da će ruski tim predvoditi admiral Igor Kostjukov.

Šta je dogovoreno na samitu na Aljasci?

Iako na sastanku Trampa i Putina na Aljasci u avgustu nije postignut konkretan dogovor, vjeruje se da su dvojica lidera razgovarala o mogućnosti da se Ukrajina odrekne teritorije u zamjenu za prekid sukoba. Ruski predsjednik je navodno američkom kolegi rekao da želi istočne regione Donjeck i Lugansk, uključujući i područja koja njegove snage nisu zauzele. Zelenski je ranije izjavio da Moskva želi ostatak Donjecka – i čitav istočni region Donbasa – kao dio plana o prekidu vatre. Poručio je da bi Kijev takav prijedlog odbio jer bi time Ukrajina bila lišena ključne odbrambene linije, takozvanog „pojasa tvrđava“, što bi Moskvi otvorilo put za dalje ofanzive.

Zelenski izrazio nezadovoljstvo

Odluka o trilateralnim pregovorima dolazi nakon što je Zelenski izrazio frustraciju zbog evropskih saveznika Ukrajine tokom govora u Davosu. U opaskama koje su povremeno podsjećale na Trampov stav, upozorio je kontinent na beskrajni "Dan mrmota" i optužio zemlje za nedostatak djelovanja.

"Prošle godine, upravo ovdje u Davosu, završio sam svoj govor riječima ‘Evropa mora znati kako da se odbrani’ – prošla je godina, a ništa se nije promijenilo", rekao je.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen odgovorila je: "Podržavamo herojsku borbu ukrajinskog naroda četiri godine. Mislim da sa naše strane djela govore više od riječi."

Dodala je: "Mi smo najveći podržavalac Ukrajine. U posljednje četiri godine izdvojeno je više od 193 milijarde evra (168 milijardi funti), a Evropsko vijeće je upravo odlučilo da ovoj sumi doda još 90 milijardi evra (78 milijardi funti) za naredne dvije godine."

Govor Zelenskog usledio je nakon "pozitivnog" sastanka sa Trampom, na kojem se razgovaralo o mirovnom planu koji je "gotovo spreman". Ipak, slično kao i Moskva, Kijev je sada usmjeren na teritorijalna neslaganja i na uvjeravanje Bijele kuće da ukrajinski uslovi treba da imaju prednost u odnosu na ruske zahtjeve.

Zelenski je napustio forum u Davosu izjavivši da je njegova zemlja postigla dogovore o novom paketu protivvazdušne odbrane i ustvrdio da Rusija gubi 45.000 vojnika mjesečno.

