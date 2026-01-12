logo
Pada dogovor Trampa i Zelenskog: Od ovog naređenja se Putin najviše plašio

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Zelenski najavio mogućnost potpisivanja sporazuma o bezbjednosnim garancijama sa Sjedinjenim Državama.

Pada dogovor Trampa i Zelenskog Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je njegov pregovarači tim dostavio detaljan izvještaj o pregovorima sa američkom delegacijom i da je u skorijoj budućnosti moguće potpisivanje sporazuma o bezbjednosnim garancijama sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše "United 24 media". Sastanci su mogući u naredne dvije nedjelje, a Zelenski je napomenuo da dokument o bezbjednosnim garancijama treba da bude "na istorijskom nivou".

Prema njegovim riječima, fokus pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država biće na ekonomskoj obnovi države. Naložio je premijerki Ukrajine Juliji Sviridenko, potpredsjedniku vlade Tarasu Kaćki i ministru Oleksiju Sobolevu da pruže punu podršku pregovorima i stručnu evaluaciju svih ekonomskih aspekata budućih sporazuma između Ukrajine i Sjedinjenih Država.

Zelenski je takođe, još jednom apelovao, na dodatni pritisak na Rusiju. Sjedinjene Države su prethodnih dana zaplijenile nekoliko ruskih tankera koji pripadaju "floti iz Sjenke" koja snabdijeva zemlju naftom.

(Mondo.rs)

