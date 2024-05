"ALI SA KIM PREGOVARATI?": Oglasio se Putin nakon najave da je spreman da prekine rat

Vladimir Putin je istakao da će Moskva sarađivati isključivo sa legitimnim liderima u Kijevu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nema legitimitet nakon isteka njegovog petogodišnjeg mandata i da bi to predstavljalo pravnu prepreku ako Rusija i Ukrajina nastave mirovne pregovore. S obzirom da je Ukrajina i dalje pod vanrednim stanjem u trećoj godini ruske invazije u punom obimu, Zelenski se nije suočio sa izborima uprkos isteku njegovog petogodišnjeg mandata ove nedjelje - nešto što on i saveznici Ukrajine smatraju ispravnom odlukom.

Vladimir Putin je takođe istakao da će Moskva sarađivati isključivo sa legitimnim liderima u Kijevu i da pregovori moraju da odražavaju ''realnost na terenu'', prenosi Rojters. Zelenski je osvojio predsjednički mandat 2019 kada je pobijedio bivšeg predsjednika Petra Porošenka, a naredni izbori trebalo je da se održe u martu ili aprilu ove godine.

Na konferenciji za novinare tokom posjete Bjelorusiji, Putin je rekao da je status Zelenskog problematičan: "Ali sa kim pregovarati? To nije prazno pitanje... Naravno da shvatamo da je legitimitet aktuelnog šefa države završen", rekao je on. Putin je rekao da će Zapad iskoristiti konferenciju o ratu, koja bi trebalo da se održi sljedećeg mjeseca u Švajcarskoj, da potvrdi legitimitet Zelenskog, ali to su bili "PR koraci" bez pravnog značenja.

On je rekao da mir treba postići zdravim razumom, a ne ultimatumima. Trebalo bi da se zasniva na nacrtima dokumenata koji su rađeni između dvije strane u prvim nedjeljama rata, i na "današnjim realnostima na terenu" - pozivajući se na činjenicu da Rusija kontroliše skoro 20 odsto Ukrajine.

"Ako dođe do te tačke, moraćemo naravno da razumijemo sa kim treba i sa kim možemo da imamo posla, da bismo došli do potpisivanja pravno obavezujućih dokumenata. I onda moramo biti potpuno sigurni da imamo posla sa legitimnim (ukrajinskim) vlastima", rekao je Putin, a prenio Rojters.

Podsjećamo, Rojters je danas objavio da je Putin spreman da zaustavi rat u Ukrajini prekidom vatre uz priznavanje trenutnih borbenih linija na frontu. Rojters se pozvao na četiri ruska izvora, koji su istakli da je Putin spreman da nastavi borbu ako Kijev i zapadni saveznici ne odgovore pozitivno na to.

Tri izvora, upoznata sa diskusijama u Putinovu okruženju, rekla su da je ruski zvaničnik maloj grupi savjetnika izrazio frustraciju zbog onoga što smatra pokušajima Zapada da osujeti pregovore i odlukom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da odbaci pregovore, javlja Rojters u tekstu koji je predstavio kao ekskluzivu.

"Putin može da se bori koliko god je potrebno, ali Putin je takođe spreman na prekid vatre - da zamrzne rat", rekao visoki ruski izvor, koji je sarađivao sa Putinom i ima saznanja o razgovorima na najvišem nivou u Kremlju.

