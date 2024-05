Rojters: Putin spreman da zaustavi rat u Ukrajini - ima nekoliko uslova

Putinovi bliski saradnici otkrili da je ruski predsjednik spreman da prekine rat, ali da ima nekoliko uslova za to.

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da prekine rat u Ukrajini, pod uslovom da se priznaju "trenutne linije razgraničenja", izjavila su četiri ruska izvora Rojtersu, rekavši da je spreman da se bori ako Kijev i Zapad ne pristanu na to. Tri izvora koji su bliski Putinu, rekli su da je on maloj grupi savjetnika "iskazao frustracije" zbog, kako on smatra, pokušaja Zapada da zaustave pregovore i odluke Zelenskog da izađe iz pregovora.