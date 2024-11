Pronađena mrtva prije 22 godine: Uhapšeni Balijagić će biti ispitan i zbog ubistva djevojke iz Priboja

Uhapšeni Alija Balijagić će ponovo biti ispitan i zbog ubistva djevojke Aleksandre Petrović iz Priboja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore/ MUP / Ustupljene fotografije

Uhapšenom Aliji Balijagiću određeno je zadržavanje do 48 sati i on će u toku dana biti iz Prijepolja prebačen u Okružni zatvor u Užicu. Policijska uprava Prijepolje će podnijeti krivičnu prijavu protiv njega, nakon čega će Tužilaštvo donijeti odluku o pokretanju krivičnog postupka i to za djelo neovlašćeno držanje oružja.

"On će u Srbiji morati da odsluži kaznu za djelo koje je ovdje počinio, a u pitanju je neovlašćeno držanje oružja. Međutim, kako se radi o licu koje se sumnjiči da je u Crnoj Gori počinilo dvostruko ubistvo, Crna Gora treba da napiše zamolnicu za njegovu ekstradiciju. To je proces koji može trajati i do nekoliko mjeseci, u zavisnosti od toga da li imamo pristanak za ekstradiciju ili ne", kaže za RINU Markićević.

Balijagiću je u Prijeplju dodeljen advokat po službenoj dužnosti, koji će ga zastupati dok se protiv njega vodi proces u Srbiji.

Na pitanje da li će se Balijagić ponovo ispitati za slučaj ubistva djevojke Aleksandre Petrović (17) u Priboju sa kojim je u vezu doveđen prije više od dvadeset godina, Markićević je izjavio da će ponovo sagledati sve činjenice vezane i za taj slučaj.

"Balijagić jeste dovođen u vezu sa ubistvom djevojke u Priboju, ali tada DNK analizom nije ništa utvrđeno i on nije imao čak ni status osumnjičenog lica. Nakon toga, on nije bio ni dostupan srpskim istražnim ogranima. Mi ćemo svakako sagledati i taj slučaj ponovo", kazao je Markićević.

Alija Balijagić je bio u bjekstvu od 25. oktobra, kada je u selu Sokolac kako se sumnja ubio Milenku i Jovana Madžgalja i to tako što je pucao iz lovačke puške.

Uhapšen je sinoć u selu Goleši kod Priboja, oko 150 kilometara udaljenom od mjesta zločina. Bio je u napuštenoj kući, a sa sobom je imao dvije lovačke puške.

(RINA/MONDO)