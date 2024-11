"Prateći tragove šapa, našli smo i ljudske otiske": Policija pronašla Aliju Balijagića nakon dojave

Kako je izgledala akcija hapšenja Alije Balijagića?

Izvor: MUP / Ustupljene fotografije

Alija Balijagić je uhapšen jutros oko 3 sata u selu Pribojska Goleša. Kako je izgledala sama akcija hapšenja, ispričao je Dragan Vasiljević, pomoćnik direktora policije.

Prema Vasiljevićevim riječima, sinoć nešto poslije 22 sata, policija je imala jednu dojavu da je u zoni sela Pribojska Goleša primjećeno jedno malo kuče, a prateći tragove kučeta policajci su primjetili i tragove ljudskih stopa.

"Ta dojava je došla do naših policijskih službenika, koji su prenijeli to u štab ovde, koji je formiran u Policijskoj upravi Prijepolje. Negdje sinoć oko 22.30 časa, mi smo se sastali u štabu i razmišljali šta da radimo i kako dalje da postupamo, imajući u vidu da su negde od večernjih sati na području Policijske uprave Prijepolje bile izuzetno jake snežne padavine, praćene vjetrom, tako da je bilo teško odlučiti se šta raditi. Računali smo da, pošto su padavine intenzivne, praćene vketrom, ako ne budemo brzo reagovali, da će tragovi da se zatru i da nećemo moći da reagujemo i da po tim tragovima bilo šta uradimo", ispričao je Vasiljević za RTS.

Imajući u vidu da se radi o prostoru na kome se u prethodnom periodu kretao Alija Balijagić, u periodu prije 20 godina kada je uradio slična krivična djela, pripadnici policije došli su do odluke da odmah stupe u akciju.

"Dali smo nalog pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice koji su smješteni ovde u zoni političke uprave Prijepolje da se pripreme i krenu na zadatak. Pripadnici jedinice su negdje oko 23 sata opremili se, spremili i krenuli na zadatak. Moram da vam kažem da je lokacija po kojoj se radilo, to su Pribojska Goleša, od lokacije gde su smhešteni pripadnici jedinice udaljena nešto preko 45 km, tačnije oko 47 km i da je naravno po ovim vremenskim uslovima trebalo vremena da jedinica dođe u zonu lokacije da bi se pripremila za izvršenje zadatka", priča Vasiljević.

Takođe, napomenuo je da dolazak u same lokacije ide po planinskim putevima, nadmorske visine preko 1.000 metara i snijeg je već na tom prostoru bio preko 40 cm.

Negdje oko 3 sata ujutro došli su u blizinu objekta kojim su primjećeni tragovi koji su već djelimično popunjeni snijegom, ali imajući u vidu da se radi o terenu u prostoru na kome nema mnogo stanovnika koji tamo efikasno žive, da ima veći broj kuća koje se samo povremeno koriste, vrlo brzo su pripadnici SAJ-a, preduzimajući sve taktičke mjere i radnje, prišli objektu, i ušli u objekat.

"Na spavanju su zatekli lice za koje osnovano sumnjamo da se radi o Aliji Balijagiću, a i on prilikom hapšenja je dao podatke da je on Alija Balijagić. Napominjem da smo pored samog lica pronašli dvije lovačke puške, jedna je lovačka puška Bokerica, drugi je lovački karabin, to je ona nekadašnja papovka, poluautomatska puška vojna, prepravljena u lovački karabin, pored njega i u džepovima nađena je veća količina municije, tu se nalazi jedan ranac crvene boje i tako dalje, nismo te stvari dirali, to je sve sad stvar daljih procesnih radnji uviđaja, ali napominjem da su pripadnici SAJ-a prilikom lišenja slobode lica i preuzimanja oružja da bi ga bezbjedno mogli pomjeriti sa lica mjesta, ustanovili da je i u jednoj i u drugoj pušci metak bio u cijevi", priča Vasiljević.

Prema njegovim riječima, Alija nije pružao otpor.

"Vrlo brzo je stavljen pod našu kontrolu, izveden iz objekta, odatle je pješke doveden do naših vozila i odatle je doveden ovdje u prostorije policijske uprave u Prijepolju, gdje smo lice doveli, obavijestili nadležnog tužioca i dalje se mjere i radnje preduzimaju u skladu sa nalogom nadležnog tužioca", rekao je Vasiljević.

Kako je dodao, oko 15 dana, kako je policija uvela dodatne snage na područje policijske uprave u Prijepolju, bilo izuzetno naporno na ovim prostorima raditi, imajući u vidu da se radi o vrlo razuđenom prostoru, brdsko-planinskim terenima, ispresjecanim rijekama, potocima, slaboj putnoj komunikaciji u mnogim dijelovima.

"Cijeli prostor je uz graničnu liniju sa Republikom Crnom Gorom, gdje vrlo lako lice koje poznaje teren prelazi sa jedne teritorije na drugu i onda je vrlo teško bilo utvrditi lokaciju gdje se lice nalazi. Napominjem da smo u ovom periodu iza nas na dvije lokacije, na osnovu prijava i pregleda objekata i skidanja bioloških tragova, ustanovili da je lice bilo na području ove policijske uprave, te tačke na koje su ustanovljeni biološki tragovi lica se nalaze otprilike 15-20 km od lokacije na koje smo lice sinoć pronašli i lišili slobode", objasnio je Vasiljević.

(Blic/MONDO)