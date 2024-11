Mještani blokirali put zbog Alije Balijagića: Traže ostavke vrha policije zbog dvostrukog ubice iz Bijelog Polja (FOTO)

Više od 20 dana traje potraga za Alijom Balijagićem, osumnjičenim za ubistvo dvije osobe u Bijelom Polju u Crnoj Gori.

Preko dvadeset dana traje uzaludna potraga za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem, koji je u selu Sokalac kod Bijelog Polja ubio Jovana i Melenku Mdžgalj. Nezadovoljni reakcijoma nadležnih organa, prije svega policije u Bijelom Polju, mještani Vraneške doline odlučili su se na protest i blokadu puta u mjestu Slijepač most.

Oni tvrde da je do dvostrukog ubistva došlo zbog propusta nadležnih, a od vrha države tražili su ostavke direktora Uprave policije, njegovih pomoćnika i svih direktora direktorata UP. Načelnika Regionalnog centra “Sjever” i njegovih pomoćnika iz svih sektora, komandira policije opšte nadležnosti i njegovih pomoćnika, šefa kriminalističke policije i Centra bezbjednosti Bijelo Polje.

"Propust je napravljen od strane lokalnih nadležnih službi i pre i poslije zločina. Pored svih ostalih, napravili i propust, tačnije taj jedan sudija, da šest dana nije shvaćeno da je Balijagić iz naše kuće odnio i dva telefona. Oni su tek poslije zaključili da je dan poslije ubistva jedan telefon upaljen na kratko i više ne. Vjerovatno ne sme da ih upali. Kod nas je dolazio jedan inspektor zadužen za te telekomunikacije, rekao je da će pokušati da ga tačno lociraju preko tih telefona iako su izgašeni", priča za "RINU" Velibor Madžgalj, brat ubijenih.

On dodaje da potraga za Balijagićem ovoliko dugo traje jer on pretpostavlja da taj čovek definitivno ima pomagače. "Ja ne mogu sada ništa da kažem za policiju, jer nas čuva, vojska je tu i dalje. Vidi se da idu u šumu i pretražuju teren, ali je činjenica da su nadležni napravili veliki propust pre nego što je izvršio ubistvo a kad su ga tražili zbog krađe puške. Bio im je ispred nosa u selu, nisu ga pronašli. On se vratio i ubio dvoje ljudi. Sada su dokazi pokazali i da je on ušao u kuću i izvršio premetačinu. A, sve se to desilo pošto je policija bila u našoj kući tražeći ga i otišla", kaže Velibor.

Mještani su danas poručili da Državnom vrhu daju rok do nedjelje da reaguju, u suprotnom će radikalizovati proteste i biće totalna blokada saobraćaja na izuzetno frekfentnoj deonici. Do sada im se skoro niko od nadležnih nije obratio.

