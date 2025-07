Objavljena prognoza do kraja sedmice: Stižu lokalne nepogode i pad temperature, tokom vikenda stabilizacija vremena

Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjena vremena uz padavine, znatno osježenje i pad temperature vazduha i do 25 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Meteorolog Republičkog hidrometeorlološkog zavoda Milica Đorđević izjavila je Srni da se sutra ujutru očekuju jače lokalne nepogode koje će se širiti ka sjeveru, jugu i istoku, uz jače pljuskove sa grmljavinom u kratkom intervalu.

Moguća je pojava grada i jakog vjetra, a do večeri će doći do osvježenja u svim predjelima.

Znatno hladnije biće u srijedu, 9. jula, kada se očekuje kiša i temperatura vazduha od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.

Đorđevićeva je navela da će i u četvrtak, 10. jula, jutro biti dosta hladno, pa će dnevna temperatura biti ugodnija.

U većini predjela očekuje se prolazna kiša, osim na jugu i jugoistoku i jugu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu do 18, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih, a dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 16 stepni Celzijusovih.

Kraj sedmice će donijeti stabilizaciju i porast temperature.

