Povrede nastale inhalacijom dima: Šest pacijenata iz Doma zdravlja Kalesija upućeno u UKC Tuzla

Dva pacijenta su zadržana na hospitalizaciji na Klinici za plućne bolesti.

Izvor: UKC Tuzla

Na Kliniku za plućne bolesti UKC Tuzla iz Doma zdravlja Kalesija upućeno je šest pacijenata koji su zadobili povrede usljed inhalacije dima.

Kako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nakon ljekarskih pregleda i obavljene dijagnostike, dva pacijenta su zadržana na hospitalizaciji na Klinici za plućne bolesti.

Jedan pacijent, koji je pored inhalacije dima zadobio i povredu noge, upućen je na dalje liječenje u Kliniku za ortopediju, dok su tri pacijenta, nakon kraće opservacije, otpuštena na kućno liječenje.

Iz UKC-a Tuzla navode da su svi pacijenti trenutno klinički stabilni, te da se njihovo zdravstveno stanje kontinuirano prati u skladu s medicinskim protokolima, piše Tuzlanski.ba.