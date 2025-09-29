Trovanje hranom u Štipu: Učenici jeli sendviče iz kioska, 15 završilo u bolnici

Petnaest srednjoškolaca u Štipu hospitalizovano je sa simptomima trovanja hranom koje su osjetili nakon što su pojeli sendviče iz kioska brze hrane u blizini škole, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Izvor: Shutterstock

Na Odjeljenju za infektivne bolesti Kliničke bolnice u Štipu hospitalizovano je petoro učenika, a deset je smješteno u dnevnu bolnicu. Svi su u stabilnom stanju.

Epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Štip Svetlana Živkova rekla je da su uzeti uzorci hrane iz kioska za laboratorijska ispitivanja, kao i brisevi zaposlenih i sa radnih površina.

Ona je istakla da su Državni zdravstveno-sanitarni inspektorat i Agencije za hranu i veterinarstvo donijeli rješenje o zatvaranju objekta.

Majka učenika koje je nakon trovanja završio na Odjeljenju za infektivne bolesti kaže da je njeno dijete razvilo simptome nakon što je pojelo sendvič sa pilećim odreskom i krompirom.

(Srna/MONDO)