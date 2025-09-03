Visok šećer u krvi poslije obroka? 3 jednostavna koraka da ga držite pod kontrolom

Naglo povećanje šećera u krvi nakon jela predstavlja ozbiljan i nezavisan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.

Izvor: YouTube/Mayo Clinic

Ako želite da zaštitite svoje srce, važno je da pratite skokove šećera u krvi i da ih držite pod kontrolom kroz svjesne izbore u ishrani i načinu života.

Čak i ako redovno kontrolišete šećer na prazan stomak i pravilno uzimate terapiju, ako zanemarite nivo šećera poslije jela, propuštate ključni dio brige o svom zdravlju. Povećanje glukoze nakon obroka nije samo prolazna promjena. Ono može direktno da ošteti krvne sudove kroz oksidativni stres i upalu.

Studija objavljena u časopisu Diabetes Care pokazala je da je postprandijalna glikemija jači pokazatelj za kardiovaskularne događaje nego čak i prosječan nivo šećera u posljednja tri mjeseca. To znači da su nagli skokovi šećera nakon obroka potencijalno opasniji za srce nego blago, ali konstantno povišen nivo.

Kako da prepoznate koja hrana vam podiže šećer?

Ako mjerite šećer nakon različitih obroka, brzo ćete otkriti koja hrana vam izaziva najveće skokove. Na primjer, činija ovsenih pahuljica, iako se smatra zdravom, može značajno da podigne šećer. Ako dodate proteine i zdrave masti (npr. avokado ili orahe) uz tost, umanjićete taj nagli skok. Takođe, kratka šetnja poslije večere može da spusti šećer i smanji nadutost.

3 jednostavna koraka da spriječite velike skokove

Kada znate koja su vaša "problematična" jela, možete da napravite strateške promjene. Ne morate u potpunosti da izbjegavate ugljene hidrate. Dovoljno je da ih pažljivo birate i pravilno kombinujete. Evo šta ljekari preporučuju:

Dajte prednost vlaknima jer ona usporavaju apsorpciju šećera. Izbalansirajte tanjir, nemojte jesti samo ugljene hidrate. Kombinujte ih sa proteinima i zdravim mastima. Krećite se poslije obroka jer čak i 10-15 minuta šetnje pomaže mišićima da upiju višak glukoze iz krvi.

