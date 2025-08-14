Simptomi nedostatka vitamina su slični demenciji: Ako jedan zanemarite, može da bude opasno

Nedostatak vitamina B12 može da utiče ne samo na naše raspoloženje, već i na mentalne sposobnosti.

Ako organizmu duže vrijeme nedostaje vitamin B12, mogu da se pojavie simptomi koje je lako pomiješati sa depresijom, demencijom, pa čak i Alchajmerovom bolešću. Pogledajte koji su mogući znaci manjka vitamina B12.

Vitamin B12, odnosno kobalamin, ima ključnu ulogu u funkcionisanju nervnog sistema. Učestvuje u stvaranju mijelinskih omotača koji štite naše neurone, a takođe podržava proizvodnju neurotransmitera odgovornih za koncentraciju, pamćenje i raspoloženje. Njegov optimalan nivo utiče i na stvaranje crvenih krvnih zrnaca i opštu vitalnost organizma.

Iako se najčešće pominje u kontekstu veganske ishrane, istina je da prenizak nivo kobalamina pogađa mnoge ljude, posebno poslije 60. godine života. Još je ozbiljnije to što neliječen nedostatak može da dovede do trajnih promjena u nervnom sistemu.

Simptomi nedostatka vitamina B12

Umor, manjak energije, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, to su neki od prvih znakova upozorenja. Osobe sa nedostatkom vitamina B12 mogu da primijete i:

utrnulost u rukama ili nogama,

trnjenje,

vrtoglavicu,

poremećaje vida.

Ponekad se javljaju i probavni problemi: mučnina, dijareja, gubitak apetita, a samim tim i smanjenje tjelesne mase. Ovi simptomi se razvijaju postepeno i često se pripisuju drugim uzrocima, poput umora, starosti, stresa, a kod starijih osoba i prirodnom starenju mozga.

Nedostatak vitamina ili demencija?

Simptomi nedostatka vitamina B12 mogu veoma da podsjećaju na rane faze Alchajmerove bolesti. Srećom, postoji jednostavna analiza krvi kojom može da se proveri nivo ovog vitamina. Važno je znati da, ukoliko je nedostatak B12 uzrok problema sa pamćenjem, odgovarajuća suplementacija može da donese primjetno poboljšanje već nakon nekoliko nedjelja.

Vitamin B12 prirodno se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla: mesu, ribi, jajima, mlijeku i mliječnim proizvodima. Osobe koje se hrane veganski ili imaju ishranu siromašnu životinjskim proteinima, treba da razmotre suplementaciju ili da biraju namirnice obogaćene vitaminom B12, poput biljnih napitaka ili žitarica za doručak.

