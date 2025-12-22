logo
Kako izgleda prvi susret psa sa snijegom: Istrčali radosno iz kuće i ostali u potpunom čudu

Kako izgleda prvi susret psa sa snijegom: Istrčali radosno iz kuće i ostali u potpunom čudu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Reakcija pasa na sneg postala je pravi hit na internetu i zasmijala je milione korisnika.

Snimak prvog susreta psa sa snegom Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video snimak koji je za kratko vrijeme prikupio više od dva miliona pregleda osvojio je srca korisnika društvenih mreža širom svijeta. U glavnoj ulozi su dva mala psa koja, puna radosti i energije, trče ka vratima kuće ne sluteći šta ih čeka napolju.

Čim su vrata otvorena, psi izlete u dvorište, spremni za novu avanturu. Međutim, već nakon nekoliko koraka njihova euforija prerasta u čisto čuđenje. Umjesto poznate trave, pod šapama ih dočekuje beli pokrivač, sa kojim se susreću po prvi put u životu.

Na snimku se vidi kako oba psa zastaju, zbunjeno gledaju oko sebe, podižu šape i pokušavaju da shvate šta se dešava. Taj trenutak neodlučnosti i radoznalosti posebno je raznežio gledaoce. Ipak, reakcije se ubrzo razilaze: dok jedan pas nastavlja da istražuje nepoznatu belinu, drugi donosi brzu i odlučnu odluku, okreće se i vraća pravo u kuću, očigledno nimalo oduševljen hladnim iznenađenjem.

Korisnicima na društvenim mrežama ova scena bila je posebno smiješna, a snimak je izazvao lavinu reakcija i dijeljenja. Najviše pažnje privukao je pas koji se bez razmišljanja okrenuo i vratio u kuću, što su mnogi opisali kao "najiskreniju moguću reakciju na snijeg".

Tagovi

pas snijeg

