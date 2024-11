Zašto psi jedu snijeg? Mnogi vole da hvataju pahulje, a vlasnici ubijeđeni da se "samo igraju"

Psi vole da se valjaju u snijegu, ali i da "jure" i grickaju pahulje. Znate li zašto?

Prve pahulje koje padaju s neba uvijek donose radost i to ne samo vlasnicima pasa. I sami psi vole da se valjaju u snijegu, a mnogi i da hvataju pahulje dok padaju. Da li je bezbjedno da pas jede snijeg i zašto to uopšte radi? Čak i ako mali broj vlasnika pasa to zna, jedenje snijega može da dovede do zdravstvenih problema kod pasa. Ipak, kao i kod mnogih stvari, presudni su količina koju je pas pojeo i individualne karakteristike. Neki psi bolje podnose snijeg od drugih.