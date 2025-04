Da li će vam lice prerano ostariti? Uradite jednostavan test i provjerite odmah

Da li vam lice stari ubrzanim tempom?

Izvor: Shutterstock, Instagram / dr_ales_osteopath

Ako ste se bar jednom pogledali u ogledalo i pomislili: "Lice mi je sve starije, opušta se brže nego što sam očekivala", niste jedini.

Na društvenim mrežama ovih dana kruži test kojim se, navodno, može otkriti da li vam lice stari ubrzanim tempom. Nije potreban ni dermatolog, ni skupi tretmani - samo ruka i ogledalo.

Metodu je podijelio dr Ales Ulišenko, poznati osteopata i "iscjelitelj" sa više od milion i po pratilaca na Instagramu. Njegov video je izazvao lavinu komentara i više od 18 miliona pregleda, a pažnju mu je posvetila i glumica Šeron Stoun, koja je ostavila vatreni smajli kao znak podrške.

Test izgleda ovako: probajte da ubacite sva četiri prsta jedne ruke u usta vertikalno. Ako ne mogu da "stanu", Ulišenko tvrdi da su vilični mišići prenapregnuti.

Zašto je to bitno? Preopterećeni mišići vilice vuku tkivo lica ka unutra - prema jagodicama i nosu. Zbog toga brada ide unazad, obrazi se spuštaju, a pojavljuju se i one famozne nazolabijalne bore (linije od nosa do usta) i podbradak. Ukratko, lice počinje da djeluje starije nego što jeste.

Izvor: Shutterstock

Dr Ulišenko uz test nudi i skup vježbi koje pomažu da se situacija popravi. Kaže da je lice moguće "vratiti" prirodnim putem, bez igle i skalpela, i to zahvaljujući tehnikama koje uči u svojoj Akademiji prirodnog fejsliftinga.

Zanimljivo je i to da se stručnjaci iz stomatologije slažu da napeti vilični mišići mogu da izazovu ozbiljne estetske i funkcionalne probleme.

Bruksizam (škrgutanje zubima) često dovodi do uvećanja ovih mišića, što rezultira kockastim oblikom vilice, lošim zagrizom, pa čak i stvaranjem "obraščića" – onih "kesica" kože na donjoj vilici koje se, vremenom, spuštaju sve više.

Izvor: Shutterstock

Iako nema zvaničnih studija koje potvrđuju da će ove vježbe stvarno izbrisati godine sa lica, ideja je izazvala ogromnu pažnju. Neki su skeptični, a drugi kažu da opuštanje može samo da pomogne. Da li biste i vi isprobali ovaj test?

(Lepa i srećna/Mondo)