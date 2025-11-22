"Ostavi me na miru": Pas nije krio koliko ga gazdarica nervira, njegova reakcija postala hit na mrežama

Za veoma kratko vrijeme ovaj snimak je prikupio milion i po pregleda.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na Instagramu je ovih dana postao viralan kratak, ali izuzetno zabavan snimak na kome se vidi gazdarica kako uporno češka svog psa, očigledno u želji da mu pruži malo nježnosti. Međutim, četvoronožni junak klipa ima potpuno drugačije mišljenje o tome.

Dok ga gazdarica mazi, pas djeluje sve nervozniji. Njegove oči i mimika govore više od hiljadu riječi, u jednom trenutku čak teatralno zatvara oči, kao da se nada da će, ako se pravi da ne vidi ništa, i gazdarica jednostavno nestati i prestati da ga gnjavi.

Kada ipak otvori oči i shvati da je gazdarica i dalje tu, reakcija psa postaje vrhunac snimka: pogled pun iskrene, gotovo ljudske frustracije, koji je gledaoce širom svijeta nasmijao do suza.

Snimak je za kratko vreme sakupio milion i po pregleda, a pratioci ne kriju oduševljenje: "Pusti ga da spava", "Molim te da postanem ptica i odletim daleko", "Dosta mu je svega".