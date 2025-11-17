Pet rasa pasa najlakših za dresuru: Najbolji porodični ljubimci, a najbrže pamte komande

Pet rasa pasa, koje navodimo u ovom tekstu, poznate su po inteligenciji, druželjubivosti i lakoj dresuri.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Ovo su rase koje se najlakše dresiraju.

Pametne su, blage i idealne za porodice.

Brzo uče i odlično slušaju.

Od vjernog njemačkog ovčara do razigrane pudle, svaka od ovih rasa slavi se zbog brzog učenja komandi i duboke povezanosti sa ljudima. Bilo da ste prvi put vlasnik psa ili već iskusni ljubitelj kućnih ljubimaca, ove rase donose radosno i uspješno iskustvo treniranja.

Psi imaju svoj način razumijevanja svijeta, ali neke rase mogu da razumiju svaku riječ koju im vlasnik kaže. One dobro slušaju i vole da usreće svoje ljude. Dresura ovih pasa je zabavna jer lako shvataju nove komande.

1. Labrador retriver

Labrador retriver ima snažnu želju da udovolji vlasniku zbog čega brzo uči komande.

Izvor: Shutterstock/RoSonic

Labrador retriveri su jedni od najpopularnijih porodičnih rasa. Poznati su po blagom temperamentu i razigranosti. Njihova snažna želja da udovolje vlasniku i brzo uče čini ih lakim za dresuru. Labradori se dobro slažu sa ljudima, decom i drugim ljubimcima. Brzo pamte komande koje im se strpljivo pokažu. Zbog inteligencije često se koriste kao psi vodiči i terapeutski psi.

2. Border koli

Border koli je rasa koja, posle par ponavljanja, zna nove komande.

Izvor: Shutterstock/wedmoments.stock

Border koliji su izuzetno inteligentni i puni energije. Poznati su po radu sa ovcama na farmama, ali su jednako dobri i kao kućni ljubimci ako imaju dovoljno aktivnosti i pažnje. Uče nove komande posle samo nekoliko pokušaja i uživaju u zadacima koji im aktiviraju mozak. Dresura border kolija nije samo poslušnost. Potrebno im je i mentalno angažovanje kroz igre i zagonetke.

3. Zlatni retriver

Zlatni retriveri vole da uče nove komande jer ih održavaju aktivnim.

Izvor: Francesca Leslie/Shutterstock

Zlatni retriveri su poznati po blagom pogledu, zlatnoj dlaci i velikom srcu. Uvek žele da usreće vlasnika, pa se njihova dresura čini prirodnom i jednostavnom. Blagi su prema djeci i drugim ljubimcima, pa su odlični porodični psi. Dobro reaguju na pohvalu i vole da uče nove komande koje ih održavaju aktivnim i srećnim. Zbog svoje prirode odlični su terapeutski psi i vodiči.

4. Pudla

Pudle uživaju da pokažu ljudima šta znaju.

Izvor: Shutterstock/cynoclub

Pudle nisu samo elegantni psi, veoma su pametne i razigrane. Dolaze u više veličina, ali sve pudle imaju bistar um i nežno srce. Brzo uče komande i vole da pokažu šta znaju. Trening zasnovan na pohvalama i poslasticama održava ih srećnim i mentalno oštrim. Odlični su porodični psi.

5. Njemački ovčar

Nemački ovčari često se biraju za policijske pse.

Izvor: Javier Peribanez/Shutterstock

Njemački ovčari su snažni, lojalni i vrlo inteligentni. Poznati su po hrabrosti i često se biraju za policijske i službene pse. Iako djeluju strogo, nežni su prema svojoj porodici kada se pravilno socijalizuju i treniraju. Potrebna im je osoba koja će ih strpljivo i pozitivno trenirati. Kada su dobro obučeni, štite porodicu i savršeno slijede komande.