Pas obožava da gleda balet, pa je i sam postao balerina: 4 miliona ljudi oduševljeno snimkom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Jedan pas toliko voli da gleda balet na televiziji da su mu vlasnici nabavili i baletsku suknjicu, a sve kako bi mogao da "pleše"

Pas pleše uz balet Izvor: printscreen/tiktok/marceline.the.ballerina

Kažu da za umjetnost ne postoje granice — svako može da pronađe svoj način da igra, pa čak i ako ima četiri šape.

Tako je jedan pas pod imenom Marselin postao prava zvijezda interneta nakon što je njegova vlasnica objavila snimak na kom se vidi njen ljubimac koji hipnotisano gleda baletsko izvođenje na televizoru, da bi potom počeo da "pleše" uz muziku.

Ono što je mnoge šokiralo je činjenica da pas nije igrao dok je pjevao hor, već isključivo kada je bio red na baletske dionice.

"Danas je Marselin kraljica", napisala je vlasnica psa. Pogledajte kako je izgledao performans neobične balerine: 

@marceline.the.ballerinaToday Marceline is a Queen Fun Fact about Marceline: Her favorite food is a cooked egg served with fresh tomato on top of kibble! Dance of the Wilis - Giselle The Royal Ballet Music credits to Adolphe Adam Performed by Itzar Mendizabal as Myrtha, Queen of the Wilis Choreography by Peter Wright#marcelinetheballerina#ballet#cutedog#giselle#itzarmendizabal♬ original sound - Marceline the Ballerina

Očekivano, komentari nisu izostali: 

"Ovo je zašto vjerujem u reinkarnaciju", "Da li ste vidjeli da ne pleše dok ide hor, ona je prima balerina", "Nevjerovatno", "Sigurno je bila balerina u drugom životu", "Performans 10/10"... samo je djelić onoga što su ljudi pisali.

Da li ste ikada vidjeli psa da se ovako ponaša?

(Mondo.rs)

Tagovi

psi smiješni video balerina

