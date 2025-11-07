"Ove 3 rase prave najveće račune": Veterinar otkriva koji psi najviše završavaju na hitnom pregledu

Ako želite neku od rasa pasa koje slijede u nastavku, upoznajte se sa zdravstvenim problemima kojima su sklone.

Izvor: TikTok/drtom83

Veterinar je otkrio tri rase pasa koje najčešće završavaju na hitnom prijemu.

Ove rase su sklonije zdravstvenim problemima kao što su infekcije, alergije i problemi sa kukovima.

Uz redovne preglede i odgovornu brigu, možete da smanjite rizik i troškove liječenja.

Ne razmišljaju svi dovoljno o tome koliko novca će, prije ili kasnije, potrošiti kod veterinara kada se odluče za psa. Svakom psu su potrebne redovne posjete veterinaru, bilo da ga uzmete kao štene ili u zrelijim godinama.

Rasa koju odaberete direktno utiče na to koliko ćete trošiti na veterinarske usluge. Iako će uvijek postojati osnovni troškovi, neke rase su sklonije zdravstvenim problemima i zahtijevaju češće preglede i liječenje.

Veterinari, naravno, dobro poznaju ove rase jer su upravo to psi koje najčešće viđaju u svojim ordinacijama. Nedavno je jedan veterinar, dr Tom, na TikTok-u podijelio koje tri rase najčešće dolaze na hitne preglede i obično odlaze sa visokim računima.

Tri rase koje je dr Tom naveo su:

Baset - sklon upalama ušiju, gojaznosti i problemima s leđima zbog svog oblika tijela. Zlatni retriver - sklon alergijama, infekcijama kože i ušiju, kao i kanceru, zbog prekomjernog ukrštanja. Argentinska doga - sklona upalama ušiju i problemima s kukovima.

Sve tri rase često završavaju na hitnom pregledu, jer njihovi problemi mogu da se razviju veoma brzo, posebno infekcije ušiju i kože. Osim toga, zahtijevaju češće kontrole da bi se pratile moguće komplikacije. Lečenje ovih stanja često zna da bude i vrlo skupo.

Kako da ove rase što duže održite zdravim?

To što ove rase zahtijevaju veće troškove, ne znači da ne treba da ih imate. Na kraju krajeva, zlatni retriver je jedna od najomiljenijih rasa na svijetu! Na sreću, postoje načini da im pomognete da ostanu što zdraviji: