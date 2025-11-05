"Spremite psa za šetnju, a onda se pravite da ste ga zaboravili": Milioni umiru od smijeha zbog reakcija ljubimaca

Urnebesan izazov sa ljubimcima postao je hit na mrežama, a njihove reakcije nasmijale su ljude do suza.

Izvor: printscreen/tiktok/diegogastelum71

Čini se da gotovo svakog dana na TikToku osvane neki nov izazov, međutim, ništa tako ne nasmije kao kad su akteri kućni ljubimci. Posljednji u nizu imao je hit zadatak - spremite vaše pse za šetnju, a onda se pravite da ste ih zaboravili.

Jasno vam je da su reakcije pasa više nego urnebesne, pogledajte kako je to izgledalo u kompilaciji u nastavku:

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Joj, ja ni iz šale ne bih mogla da uradim ovo svom ljubimcu", "Ja sam ovaj prvi pas", "Koliko su slatki", "Toliko surovo, a toliko smiješno", "Umirem od smijeha", pisali su ljudi.