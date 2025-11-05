"Spremite psa za šetnju, a onda se pravite da ste ga zaboravili": Milioni umiru od smijeha zbog reakcija ljubimaca

Urnebesan izazov sa ljubimcima postao je hit na mrežama, a njihove reakcije nasmijale su ljude do suza.
Čini se da gotovo svakog dana na TikToku osvane neki nov izazov, međutim, ništa tako ne nasmije kao kad su akteri kućni ljubimci. Posljednji u nizu imao je hit zadatak - spremite vaše pse za šetnju, a onda se pravite da ste ih zaboravili.
Jasno vam je da su reakcije pasa više nego urnebesne, pogledajte kako je to izgledalo u kompilaciji u nastavku:
@diegogastelum71Pretending to go out without a dog.#funnydog#dogsoftiktok#dogvideos#fyp#dogs#foryoupage#pet#funnyvideos#doglover♬ original sound - viralmusichitsofficial
Očekivano, komentari nisu izostali:
"Joj, ja ni iz šale ne bih mogla da uradim ovo svom ljubimcu", "Ja sam ovaj prvi pas", "Koliko su slatki", "Toliko surovo, a toliko smiješno", "Umirem od smijeha", pisali su ljudi.