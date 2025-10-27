logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li se budite sa psom kod vaših nogu? Ljubimac vam poručuje mnogo više od slatkog gesta

Da li se budite sa psom kod vaših nogu? Ljubimac vam poručuje mnogo više od slatkog gesta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ako imate psa, vjerovatno ste se makar jednom probudili sa ljubimcem koji leži pored vaših nogu. Znate li šta to znači?

Šta znači kad pas leži kraj nogu Izvor: Shutterstock.com/BAZA Production

Kada pas spava kod nogu vlasnika, mnogi smatraju da je riječ o simpatičnom i punom ljubavi gestu. Ipak, razlozi zbog kojih vaš kućni ljubimac bira baš ovo mjesto idu mnogo dublje.

Osjećaj sigurnosti u grupi

Psi su životinje čopora, a njihovi preci su često spavali zajedno kako bi se osjećali sigurnije. U čoporu je svaki član imao svoju ulogu, pa je spavanje blizu drugih članova omogućavalo da se uvek na vrijeme reaguje na potencijalnu opasnost. Ovaj instinkt i danas ostaje u ponašanju pasa.

Osjećaj sigurnosti posebno je važan za mlade pse, nedavno udomljene ljubimce ili one koji su prirodno stidljivi. Čovjek je za njih simbol stabilnosti, zbog čega žele da budu blizu njega što češće.

Spreman za avanturu

Noge vlasnika predstavljaju udobno mjesto za energične pse koji vole aktivnosti i nove izazove. Kada položi glavu pored vaših nogu, pas je siguran da neće propustiti ništa zanimljivo kada ustanete, pa ni novu aktivnost.

Ljubomora

Uporno penjanje na noge može da bude i znak ljubomore. Ako se u domu nedavno pojavilo dijete ili novi ljubimac, dotadašnji pas može da se osjeća ugroženo. Prateći vas u svakom trenutku, želi da potvrdi da je i dalje važan i da dobija vašu pažnju.

Da li je spavanje sa psom bezbjedno?

Rizik od prenosa bolesti sa psa na čovjeka dok spava pored njegovih nogu obično je nizak, pod uslovom da je pas zdrav i redovno pregledan kod veterinara.

Jedino što može da bude problem je manjak sna. Pas može da hoda po krevetu tokom noći u potrazi za udobnim mjestom, što može da ometa odmor. U takvim situacijama, bolje je da naučite psa da se odmara u svom kutku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA