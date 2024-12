Za njih je doček Nove godine noć straha i bola: Psi imaju 3 puta jači sluh od nas, evo kako da im pomognete

Budite prijatelj svom kućnom ljubimcu, naučite kako da ga sačuvate u novogodišnjoj noći od panike, straha i bola.

Nova godina se brzo bliži. Za mnoge od nas ovo je jedan od najlepših perioda, pun nada i planova za 2025. godinu. Sa druge strane, svake godine hiljade životinja pati od buke izazvane vatrometom i petardama. Stradaju i domaće i divlje životinje, posebno ptice.

Svi znamo da i psi i mačke imaju bolji sluh od ljudi. Najveće razlike u sluhu između pasa i ljudi javljaju se na visokim frekvencijama - ljudi mogu da čuju zvukove do 20.000 Hz, psi čuju zvukove sa mnogo većom frekvencijom od 47.000-65.000 Hz, što je individualna osobina svakog psa.

Zamislite sada standardnu buku vatrometa i petardi - mi ove zvukove doživljavamo kao veoma glasnu buku, ali kada je pomnožimo sa 3-4 puta, dobijamo efekat buke direktne artiljerijske vatre. Dodajmo ovoj konfuziji, efekat iznenađenja i nesporazuma. Tako životinje doživljavaju novogodišnju noć - osjećaju ogromnu mješavinu straha, panike, a ponekad i fizičkog bola.

Pročitajte kako da zaštitite svog ljubimca od negativnih efekata pucnjave:

1. Izbjegavajte mjesta gdje pas može direktno da prisustvuje eksploziji

Odaberite vrijeme za šetnje tako da ne izlazite tokom najintenzivnije pucnjave. Za šetnju izaberite osamljena mjesta, nedaleko od kuće, koja pas dobro poznaje. Posljednja šetnja treba da bude duža od uobičajene, sa odgovarajućom većom dozom aktivnosti, kako bi se ljubimac vratio kući umoran. Pas koji je umoran nakon šetnje ili intenzivne igre jednostavno će brže i lakše zaspati i mirno će spavati kroz nemirne sate. Ako vašeg psa ne možete da ubijedite da napusti kuću, nemojte ga tjerati da ide u šetnju.

2. Neophodno je da pas ne bježi već da je pod vašom kontrolom

Opremite ga snažnim povocem, ogrlicom, pa čak i dijelom za koji treba da prikačite adresu sa vašim brojem telefona i imenom psa. Povodac može čak i da spasi život vašeg ljubimca. Uspaničena životinja može da pobjegne i izgubi se u mraku. Ova sudbina se dešava sa desetinama pasa svake godine.

3. Stvorite "oazu mira" kod kuće

Zatvorite prozore i spustite roletne. Takođe je dobra ideja, ako je moguće, da prikrijete zvukove pucnjave sa puštanjem malo glasnijeg sadržaja nego što je obično na TV-u ili radiju.

4. Mnogi psi dolaze svojim vlasnicima za podršku u teškim trenucima

Podržite svog ljubimca u takvom trenutku, lezite pored njega, zagrlite ga. Uradite to bez nepotrebnih, uzvišenih emocija koje ukazuju na to da treba da se plaši. Ne reagujte na vatromet, ne idite do prozora ili ne gledajte u svog psa nervozno. Ponašajte se smireno, tako ćete reći psu da nema čega da se plaši i da se ništa neobično ne dešava, biće mu mnogo lakše da preživi teške sate.

5. Ne vadite svoju mačku, psa ili zeca iz njegovog skrovišta

Uplašene životinje se često kriju ispod namještaja ili u tamnom i zvučno izolovanom kupatilu. Hajde da ih ne tjerate. Ako životinja nije u opasnosti, neka odabere mjesto gdje se osjeća najbjezbednije.

6. Ne ignorišite simptome koje primjećujete kod svog ljubimca

Ako su simptomi anksioznosti kod kućnih ljubimaca veoma izraženi - npr. pas se trese i/ili dahće, treba da se javite veterinaru unaprijed. Trenutno na tržištu postoji mnogo preparata koji imaju za cilj da farmakološki umire vašeg ljubimca. Zapamtite da većinu njih treba da započnete nekoliko dana ili čak desetak dana prije Nove godine, tako da nemojte čekati do posljednjeg trenutka.

Veterinari izričito savjetuju da ne uzimate bilo kakve lijekove sami. Nije bitno da li se radi o prirodnim proizvodima ili o najmanjim dozama lijekova za ljude, životinje su mnogo osjetljivije na sastojke lijekova od ljudi i neprikladno odabrani lijekovi mogu da izazovu gubitak zdravlja ili čak smrt. Feromoni sigurno neće naškoditi ljubimcu. To su hemijska jedinjenja koja čine da se životinja osjeća bezbjedno i mirno. Najčešće su dostupni u obliku tečnosti koja se prska kod kuće.

Zato apelujemo na vas da ove godine odustanete od vatrometa. Svima želimo puno zabave, a umjesto puštanja vatrometa, predlažemo puštanje lampiona ili balona.

