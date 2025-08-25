Za sve vlasnike koji s ljubimcima sjede ispred ekrana: Da li psi stvarno gledaju televiziju?

Možda ste primijetili da vaš pas zuri u ekran ili ste vidjeli snimke ljubimaca na TikTok-u koji reaguju na filmove. Evo šta nauka kaže o tome.

Izvor: Beate Panosch/Shutterstock

Ako ste vlasnik psa, vjerovatno mislite da on gleda TV sa vama. Tehnologija je toliko napredovala, da psi sada zaista mogu da fokusiraju pogled na ekrane, jer novi televizori sa visokom rezolucijom trepere manje od starih. TV programi se čak i prave posebno za pse.

Primjera radi, "Dog TV" obuhvata čitav žanr koji uglavnom prikazuje zlatne retrivere kako trče plažama, uz lagane klavirske melodije. A tu je i šansa za slavu. TikTok i Instagram puni su viralnih snimaka pasa koji pokušavaju da zgrabe hranu sa ekrana ili cvile na tužnim scenama iz "Kralja lavova".

Da li vaš ljubimac zaista prati radnju?

Dr Freja Movat, veterinarski oftalmolog i profesorka na Univerzitetu Viskonsin-Medison, istraživala je ovo uz pomoć svog retrivera, piše "Gardijan". U sklopu istraživanja psećeg vida, ona i njen tim osmislili su novi test vida za pse koji je zahtevao da pas gleda u ekran u laboratoriji.

"Morali smo da napravimo sadržaj koji je psima zanimljiv, jer ne možemo da im damo tablicu za čitanje. U klinici, kada pregledamo psa, mahnućemo mu ispred lica rukom. Ako reaguje, to je test. Prilično je smiješno, ali i nepraktično", objašnjava dr Movat.

Zato je 2022. sprovela anketu među više od 1.200 vlasnika pasa širom sveta kako bi otkrila šta njihovi ljubimci vole da gledaju.

Šta psi najviše vole da gledaju?

Rezultati nisu bili iznenađujući.

"Većina pasa najviše voli da gleda druge pse, kao što ljudi vole da gledaju ljude", kaže Movat.

Ipak, psi rado gledaju i druge životinje, dok su za ljude uglavnom nezainteresovani. Ljudi su završili tek na 9. mestu od 17 kategorija. Psi imaju više štapića u mrežnjači od ljudi, što ih čini osetljivijim na pokret, pa ne čudi što najviše obraćaju pažnju na akcione i naučno-fantastične filmove.

Čak 78 odsto pasa prilazi TV-u kada ih nešto zainteresuje, a 76 odsto reaguje glasom, lajanjem ili cviljenjem. Neki idu i iza ekrana da provjere da li je ono što vide stvarno tamo.

"Mi gledamo TV zbog uživanja i emocija, a psi, prije svega, da provere da li je to stvarno. Zato idu da onjuše zadnjicu životinje na ekranu, traže realizam", objašnjava Movat.

Izvor: Javier Brosch/Shutterstock

Ipak, upozorava da pse ne treba ostavljati same ispred upaljenog TV-a, jer to može previše da ih uzbudi ili uplaši. Bilo je slučajeva da su psi obarali televizore ili nasrtali na ekran.

Ako želite da ostavite psu nešto umirujuće dok vas nema, naučne studije potvrđuju da klasična muzika, posebno solo klavir, ima smirujući efekat. Bah, a ne serije.

A crtani filmovi?

Oko 10 odsto vlasnika reklo je da njihovi psi uživaju u crtaćima, naročito onima sa životinjama, poput "Kralja lavova". Ipak, nema dokaza da psi prepoznaju crtane životinje.

Psi često reaguju na kretanje životinja na četiri noge. Istraživači sa Univerziteta u Padovi su to testirali pomoću animacije od tačkica koja oponaša kretanje psa i otkrili da psi gledaju samo ako se tačkice kreću unapred, ne i unazad ili naopako.

Može li pas da se nauči da gleda filmove?

Psi obično gledaju TV u kratkim intervalima, u trajanju reklame, a retko sede mirno tokom cijelog filma.

"Ima pasa koji gledaju filmove, ali to su izuzeci. Većini je TV jednostavno dosadan", kaže Movat.

Zašto onda psi uopšte gledaju TV?

Možda zbog nas.

"Rijetko koji pas se vezuje za sadržaj na ljudski način, ali postoje oni koji toliko vole svoje ljude da sede i gledaju film samo da bi bili pored njih", kaže Movat.

A možda su shvatili da kada reaguju, dobiju više maženja.

Da li vaš pas provodi vreme pred ekranom? Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa Da li vaš pas gleda televiziju? Da, često. 0% (0)

Ponekad, ali ne obraća mnogo pažnje. 0% (0)

Ne, uopšte nije zainteresovan. 0% (0) Povratak na glasanje Da li vaš pas gleda televiziju? Da, često.

Ponekad, ali ne obraća mnogo pažnje.

Ne, uopšte nije zainteresovan. Glasaj Rezultati

(MONDO)