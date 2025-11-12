logo
Kazne do 1.600 evra: Slovenija zabranila trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju

Autor Dragana Božić Izvor n1
U Sloveniji od danas više nije dopušteno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju ni na koji način.

pas vezan lancem Izvor: Shutterstock

Za kršenje propisa predviđena je novčana kazna do 1.600 evra. Ipak, psi će tokom šetnje na javnim mjestima i dalje morati biti na povodcu.

Međutim, u kućnom okruženju nije dopušten nikakav oblik trajnog vezivanja pasa, poput lanaca, užadi, vodoravnih vodilica i sličnog, piše N1.

Umjesto stalnog vezivanja, psi moraju imati na raspolaganju prostor koji im omogućuje kretanje, koji je siguran i zaštićen od bijega te pruža zaklon od vremenskih uvjeta.

Kao primjerene oblike smještaja, Uprava za sigurnu hranu, veterinarstvo i zaštitu bilja navodi ograđene prostore koji omogućuju slobodno kretanje, boravak u kući ili stanu, odnosno kombinaciju vanjskog ograđenog prostora i unutarnjeg smještaja.

"Mjera nije samo zakonska obveza, nego i korak prema odgovornijem i humanijem postupanju prema životinjama", ističu iz nadležne uprave. Za prekršitelje je predviđena kazna od 1.000 do 1.600 evra.

Psi su, prema objašnjenju nadležnih, društvene životinje koje trebaju kretanje, kontakt s ljudima i okolinom te odgovarajući zaklon. Dugotrajno vezivanje im to onemogućuje, naglašavaju iz Uprave.

Zabrana se ne odnosi na korištenje povodca za kontrolu pasa na javnim mjestima. Dakle, tokom šetnje na javnim mjestima psi i dalje moraju biti na povodcu.

Trajno vezivanje pasa u Sloveniji je zapravo već bilo zabranjeno izmjenama Zakona o zaštiti životinja iz 2021. godine, ali je tada zakon dopuštao određene iznimke.

(Mondo)

Tagovi

Slovenija psi zakon

