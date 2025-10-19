Ministarstvo poljoprivrede osudilo borbe pasa: Podrška MUP-u u sprečavanju zlostavljanja životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS saopštilo je da svaki oblik zlostavljanja životinja, a posebno organizovanje i učestvovanje u borbama pasa, predstavlja težak vid okrutnosti i grubo kršenje zakonskih propisa i moralnih načela našeg društva.

Izvor: Shuterstock

Ministarstvo je izrazilo punu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ koje je na području Dervente spriječilo ilegalno organizovanje borbe pasa i tom prilikom uhapsilo 14 osoba.

"Izaražavo podršku MUP-u za pravovremeno djelovanje, istrage i konkretne mjere preduzete s ciljem otkrivanja i sankcionisanja odgovornih lica. Ovakvi primjeri profesionalnog i odlučnog postupanja doprinose jačanju povjerenja građana i zaštiti javnog reda, zakona i dobrobiti životinja", navedeno je u saopštenju.

U Ministarstvu podsjećaju da je Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja jasno propisano da je svako zlostavljanje, napuštanje i organizovanje borbi životinja strogo zabranjeno i kažnjivo.

Poštovanje ovog zakona, kako je navedeno, obaveza je svih građana i institucija, a njegovo dosljedno sprovođenje temelj je humanog i civilizovanog društva.

Ministarstvo je pozvalo građane da sarađuju s nadležnim institucijama i prijave svaki slučaj zlostavljanja životinja.

"Samo zajedničkim djelovanjem i dosljednim poštovanjem Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja možemo doprinijeti stvaranju društva u kojem su saosjećanje, odgovornost i poštovanje života temeljne vrijednosti", navedeno je u saopštenju.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj i Banjaluka i Žandarmerije sproveli su operativnu akciju "Sambo" usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.

Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečena su 84 lica, državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Policijski službenici su saslušali 70 lica u svojstvu svjedoka, dok je 14 lica uhapšeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga.

U toku su pretresi vozila i uviđaj na mjestu borilišta, saopšteno je iz MUP-a.

Na licu mjesta nađeni su i leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

(Srna)