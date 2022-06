Slučaj zlostavljanja pasa u Piskavici kod Banjaluke: Horor koji se ponavlja godinama

Prije nedjelju dana banjalučkom udruženju volontera WagWag, koji se brinu o napuštenim i životinjama bez doma, stigla je dojava da jedan stanovnik Piskavice već duže vrijeme skuplja, a zatim zlostavlja i ubija pse.

Vlasnika kuće Ž.Š. (47) (ime poznato redakciji), za koga se sumnja da je osakatio i ubio nekoliko pasa, nekoliko dana ranije policija i Hitna pomoć odveli su na Kliniku za psihijatriju u Banjaluci.

"U dvorištu smo zatekli nekoliko pasa. Nekima su bile odsječene uši, neki su se krili, a tijelo jednog od njih ležalo je na travi i na njemu je bio nož. U kući su bila zatvorena još dva psa, koji su kasnije, uz pomoć rođake, pušteni. One koje smo mogli uhvatiti doveli smo kod veterinara, ostalima smo ostavili hrane i vode, a pozvali smo Komunalnu policiju da ukloni tijelo mrtvog psa", priča Anđela Španović, predsjednica Udruženja WagWag za MONDO.

Prema njenim riječima, iz Komunalne policije im je rečeno da ne rade poslije 19 časova uveče, kao ni vikendom. Na pozive narednih dana ostali su gluvi, pa su tijelo jadne životinje na kraju zakopale komšije.

"Zvali smo komunalnu policiju, koja je rekla da to nije u njihovoj, nego u nadležnosti kriminalističke policije. Zvali smo i policiju i veterinarsku inspekciju, koju niko nije mogao dobiti. Policija je takođe zvala veterinarsku inspekciju i oni su rekli da ne rade do ponedjeljka. To se desilo u petak popodne, i psi su u tom momentu već tri dana bili bez hrane i vode, a jeli su leš mrtvog psa", kazala je Anđela.

"Rođaka tog čovjeka, Biljana, nam je rekla da ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava, da je riječ o čovjeku koji je psihički bolesnik i da je više puta odvođen na liječenje. Međutim, nakon nekoliko sedmica on se vrati, ponovo skuplja i hrani pse, a zatim ih muči, tuče, izgladnjuje, siječe im uši...“, ističe Španović.

Da je riječ o osobi koja ne može da se brine o sebi i da je potencijalno opasna po okolinu jasno je na prvi pogled. Kuća izgleda kao da je napuštena, neuslovna, ispred i u njoj je gomila smeća.

Osim nadležnih službi, izostala je i reakcija komšija, koji se, prema Biljaninim riječima, vjerovatno boje.

"Prije godinu dana smo prijavili da tuče pse, ali niko nije reagovao. Povremeno dođu, odvedu ga, ali se brzo vrati i kada vidi da nema pasa ide po komšiluku i napada komšije. Jednog je napao i fizički, čak je došlo i do tužbe", ispričala je Biljana i dodala:

“On ima sestru, ali nije dolazila pet godina. U Centru za socijalni rad kažu da mu ona nije staratelj i da on nema staratelja, kao i da oni nisu odgovorni za to. Takođe, rekli su da su uradili sve što su trebali, obavijestili su psihijatriju, a i oni su za to da se on smjesti za stalno u zdravstvenu ustanovu".

Pored svih nadležnih institucija, na kraju je teret pao na našu sagovornicu, koja je rizikovala mnogo toga da bi nevakcinisane, zlostavljane i potencijalno opasne pse riješila muke i izvukla na sigurno.

Anđela kaže da je sve vezano za ovaj slučaj dokaz koliko sistem ne funkcioniše.

"U svakom drugom uređenom sistemu dovoljno bi bilo pozvati policiju, koja će dalje obavijestiti službe koje su zaduženo za to. Takođe, obzirom da se radi o zlostavljanju životinja s policijom je morao odmah na licu mjesta biti i neko iz veterinarske inspekcije. Pravilno bi bilo da policija ili krim-policija izađu na teren zajedno sa veterinarskom inspekcijom, da naprave uviđaj i da problem tih životinja riješi komunalna odnosno higijeničarska služba, kako bi se te životinje zbrinule u veterinarske ambulante. U ovom slučaju leš bi se uklonio, a ostalim psima bila bi pružena adekvatna veterinarska njega, tj. bili bi stavljeni u izolaciju, s obzirom da su pretrpili nasilje i kao životinje su nepredvidljivi”, rekla je Anđela.

Potražili smo odgovor u CJB Banjaluka, gdje nam je rečeno da je policijskoj stanici Potkozarje 15. juna ove godine anonimno prijavljeno da se sumnja da Ž.Š. muči i ubija životinje u mjestu Piskavica kod Banjaluke.

Policajci su postupili po ovoj prijavi, ali uprkos fotografijama, nalazu veterinara i svjedočenjima komšija, tvrde da obilaskom konkretne lokacije, kao i šireg područja oko spornog mjesta, nisu uočeni predmeti i tragovi koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je policajcima naložio da preduzmu sve neophodne mjere i radnje iz njihove nadležnosti i nakon kompletiranja predmeta dostave izvještaj, a radi donošenja odluke o daljem postupanju. Navedeni izvještaj je 21. juna 2022. godine dostavljen tužilaštvu", potvrđeno je za Mondo u PU Banjaluka.

U nalazu veterinara kod koga su odvedeni psi nedvosmisleno piše da su životinjama uši odsjecane nestručno i na nehuman način.

Ovaj slučaj samo je jedan od mnogih gdje životinje stradaju ni krive ni dužne, komšije i svjedoci ćute iz straha ili „neće da se petljaju“, a nadležni ili ostaju gluvi, ili prebacuju odgovornost ili odugovlače dok se sve ne zaboravi.

Osim policije, vapaju građana nije se odazvao niko drugi. Odgovore iz Komunalne policije još čekamo, a pitali smo zašto nisu adekvatno reagovali i šta da rade građani kada se nešto iz njihove nadležnosti desi vikendom ili mimo radnog vremena. Ukoliko nam odgovore, objavićemo ih naknadno.

Što se tiče pasa, od pet, koliko ih je bilo na imanju, jedan je mrtav, za tri su volonteri pronašli privremeni smještaj, a jedan se nalazi u azilu na Manjači.

