Tramp o Makronovoj najavi: "Dobar je momak, dopada mi se, ali to što on govori je nevažno"

Donald Tramp je u direktnoj i oštoj izjavi komentarisao francuskog predsjednika Emanuela Makrona, navodeći da mu se Makron dopada kao osoba, ali da ono što govori nema težinu.

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je kao nevažnu odluku predsjednika Francuske Emanuela Makrona da ta zemlja u septembru prizna državu Palestinu, prenio je Rojters.

"To što on govori je nevažno. On je dobar momak, dopada mi se, ali njegova izjava nema težinu", rekao je Tramp.

Francuski predsjednik Emanuel Makron juče je objavio da će ta zemlja priznati državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru.

Njegova odluka da prizna državu Palestinu izazvala je različite reakcije u Francuskoj i svijetu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je oštro osudio Makronovu odluku, ističući da ona "podstiče teror".

"Najoštrije osuđujemo odluku predsjednika Makrona da prizna palestinsku državu pored Tel Aviva, nakon masakra 7. oktobra. Takva odluka nagrađuje teror i rizikuje stvaranje još jednog iranskog posrednika, baš kao što je to bio slučaj sa Gazom", izjavio je Netanjahu.

Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas pozdravio je danas odluku kao "pobjedu za palestinsku stvar".

"Ovo odražava posvećenost Francuske podržavanju palestinskog naroda i njihovih legitimnih prava na svoju zemlju i domovinu", rekao je Abas.

