Upozorenje iz UNICEF-a: Gazi ponestaje specijalne hrane za teško neuhranjenu djecu

Gazi prijeti potpuni nestanak specijalizovane terapeutske hrane neophodne za spašavanje života teško neuhranjene djece, upozoravaju Ujedinjene nacije i humanitarne agencije.

Izvor: WAEL HAMZEH/EPA

"Suočavamo se sa teškom situacijom – ponestaje nam terapeutske hrane“, rekao je Salim Oveis, portparol UNICEF-a iz Amana u Jordanu, za Reuters u četvrtak. On je naveo da će zalihe gotove terapeutske hrane (Ready-to-Use Therapeutic Food – RUTF), ključne za liječenje, nestati do sredine avgusta ukoliko se ništa ne promijeni.

"To je zaista opasno za djecu koja se trenutno suočavaju s glađu i neuhranjenošću", dodao je.

Oveis je rekao da UNICEF ima dovoljno RUTF-a samo za liječenje 3.000 djece. Samo u prve dvije sedmice jula UNICEF je liječio 5.000 djece koja pate od akutne neuhranjenosti u Gazi.

Nutritivno bogate, visokokalorične zalihe RUTF-a, poput biskvita s visokim energetskim vrijednostima i kikiriki paste obogaćene mliječnim prahom, ključne su za liječenje teške neuhranjenosti.

"Većina zaliha za liječenje neuhranjenosti je potrošena, a ono što je ostalo u ustanovama će uskoro nestati ako se hitno ne nadoknadi", saopštio je u četvrtak portparol Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

WHO je naveo da bi program u Gazi, koji ima za cilj sprečavanje neuhranjenosti kod najugroženijih – uključujući trudnice i djecu mlađu od pet godina – mogao prestati sa radom jer ponestaje nutritivnih dodataka.

Zalihe hrane u Gazi su na izmaku otkako je Izrael, koji je u ratu s palestinskom militantnom grupom Hamas od oktobra 2023, prekinuo sve isporuke toj teritoriji u martu. Blokada je djelimično ukinuta u maju, ali su ostala ograničenja za koja Izrael tvrdi da su neophodna kako bi se spriječilo preusmjeravanje pomoći ka militantnim grupama.

Zbog toga, međunarodne humanitarne agencije kažu da u Gazu stiže samo mali dio potrebnih zaliha, uključujući i lijekove.

Izrael tvrdi da je posvećen omogućavanju ulaska pomoći, ali da mora kontrolisati isporuke kako bi spriječio da pomoć završi kod militanata. Takođe tvrdi da je tokom rata omogućio dovoljan unos hrane u Gazu, te za patnju 2,2 miliona stanovnika Gaze krivi Hamas.

COGAT, izraelska vojna agencija za koordinaciju humanitarne pomoći, odgovorila je putem e-maila da sarađuje s međunarodnim organizacijama kako bi unaprijedila distribuciju pomoći s graničnih prelaza na kojima stotine kamiona čekaju.

Organizacija Save the Children, koja vodi kliniku u centralnoj Gazi i bilježi sve veći broj neuhranjene djece, navela je da od februara nije uspjela da dopremi sopstvene zalihe i da se oslanja na isporuke Ujedinjenih nacija.

"Ako im ponestane zaliha, to će uticati i na partnere UNICEF-a i druge organizacije koje zavise od tih resursa za pomoć djeci", rekla je Aleksandra Saieh, globalna šefica za humanitarnu politiku i zagovaranje u organizaciji Save the Children.

UNICEF je saopštio da je od aprila do sredine jula 20.504 djece primljeno na liječenje zbog akutne neuhranjenosti. Od tog broja, 3.247 je patilo od teške akutne neuhranjenosti – skoro tri puta više nego u prva tri mjeseca godine. Teška akutna neuhranjenost može dovesti do smrti, kao i do dugoročnih fizičkih i mentalnih problema kod djece koja prežive.

WHO je u srijedu saopštio da je 21 dijete mlađe od pet godina ove godine umrlo od neuhranjenosti.

Dvoje Palestinaca umrlo je tokom noći od gladi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi u četvrtak, čime je broj preminulih od izgladnjivanja porastao na 113 – većina njih u posljednjim sedmicama, dok talas gladi pogađa ovu palestinsku enklavu.

(MONDO)