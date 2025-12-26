Prijetio Dodiku, njegovoj djeci, policiji: Optuženi za terorizam priznao krivicu, sad traži dodatno vrijeme da razmisli

Optuženi za terorističke prijetnje u Republici Srpskoj, Elvir Čustović (48), sklopio je sporazum o priznanju krivice kojim je predviđeno da bude osuđen na dvije godine zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenja, ali se predomislio na današnjem sudskom ročištu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U sporazumu je navedeno da će liječenje trajati 18 mjeseci, ali sud to nije mogao prihvatiti, te je predsjednik sduskog vijeća Siniša Marković pojasnio da period liječenja zavisi od procjene ljekara i da može trajati kraće, ali i duže od 18 mjeseci.

“Ne mogu se složiti s tim da u bolnici budem vječno. To bi za mene bila doživotna kazna”, rekao je Čustović.

Ostavljeno mu je dodatno vrijeme da razmisli i posavjetuje se sa braniocem.

U optužnici, koja ima osam tačaka, Čustović se tereti da je u periodu od 21. decembra 2024. godine do 16. jaunara 2025. godine, telefonom u više navrata prijetio smrću i napadom na tjelesni integritet više osoba, a koji mogu nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj.

Čustović je danas u sudu naveo da se kaje zbog svega i da boluje od PTSP-a. Tvrdi i da u vrijeme počinjenja djela “nije bio pri sebi”.

“Bio sam napušen”,dodao je navodeći da je tada ”pušio 38 grama trave”.

Čustović koji živi u Čikagu, a inače je porijeklom iz Gacka, uhapšen je krajem avgusta ove godine na Aerodromu Sarajevo po dolasku u BiH zbog brojnih prijetnji, a telefonom je zvao policijske stanice, institucije i druge organe i prijetio zvaničnicima u ovom entitetu, prije svega tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku i njegovoj djeci.

U prvoj tački optužnice se navodi da je 21. decembra 2024. godine više puta zvao dežurnu službu Policijske stanice Gacko na službeni telefon prijeteći policajcu koji se javio, komandiru ove stanice i inspektoru, a onda i tadašnjem predsjedniku RS Miloradu Dodiku, iznoseći pogrdne riječi i navodeći da je bio pripadnik “Zukine jedinice” i da je likvidirao mnogo ustaša i četnika.

U drugoj tački optužnice se navodi da je 23. decembra 2024. godine u 20.55 sati pozvao Policijsku upravu Trebinje i prijetio riječima ,,da će ih sve pobiti i dignuti u zrak, da će započeti rat u Bosni i Hercegovini, te najavljujući da će doći u Bosnu i Hercegovinu poslije 13. februara naredne godine”, navodi se u optužnici.

Nadalje, optužen je da je 16. januara 2025. godine više puta pozvao Tužilaštvo RS i prijetio da će ”donijeti kantu benzina i zapaliti zgradu koja ionako ničemu ne služi i da su njega optužili za terorizam, a da mu je srpska vojska pobila članove porodice i da će ubiti pet srpskih policajaca”.

Optužen je i da je istog dana pozvao kabinet ministra pravde RS, a kada se javila zaposlenica prijetio je Miloradu Dodiku, te da je zvao Administrativnu službu Grada Banjaluka i izjavio da je “terorista, da ga treba shvatiti ozbiljno”.

“Zatim je rekao da je pogriješio broj i da je tražio Palatu predsjednika, ali pošto je dobio Administrativnu službu Grada Banjaluka, pitao: „Da li je to kabinet onog malog šupka“, i rekao da i njega treba zapaliti”, istaknuto je u optužnici.

Pozvao je i kabinet predsjednika Vlade RS i ponovo prijetio da će ,,ubiti Dodika, Goricu i Igora”, a zatim i Policijsku stanicu Nevesinje, te preko trideset puta pozivao Policijsku upravu Foča i Policijsku stanicu Novo Goražde.