Zvao policiju, Grad Banjaluka, Vladu RS, prijetio Dodiku i njegovoj djeci: Elvir Čustović optužen za terorizam

Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Elvira Čustovića (48) rodom iz Gacka zbog krivičnog djela terorizam.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Optužnicu je potvrdio Okružni sud Banjaluka, a sadrži osam tačaka i navodi se da je optuženi u periodu od 21. decembra 2024. godine do 16. jaunara 2025. godine, telefonom u više navrata prijetio smrću i napadom na tjelesni integritet više osoba, a koji mogu nanijeti ozbiljnu štetu RS.

Čustović inače živi u Čikagu, a uhapšen je krajem avgusta ove godine na Aerodromu Sarajevo po dolasku u BiH.

U prvoj tački optužnice se navodi da je 21. decembra 2024. godine više puta zvao Policijsku stanicu Gacko na službeni telefon prijeteći policajcu koji se javio, komandiru ove stanice i inspektoru.

“Dolazim 13. januara i dići ću vas sve u vazduh. Svi smo mi Gačani u Čikagu, spremamo se, držite se dobro, saznaću ja i ko si ti dežurni, doći ću ti kući i poklaću ti djecu i svu familiju”, navodi se u optužnici i dodaje da je nakon toga u više navrata ponovo pozivao i prijetio da će ubiti tadašnjeg predsjednika RS Milorada Dodika, iznoseći pogrdne riječi i navodeći da je bio pripadnik “Zukine jedinice” i da je likvidirao mnogo ustaša i četnika.

U drugoj tački optužnice se navodi da je 23. decembra 2024. godine u 20.55 sati pozvao Policijsku upravu Trebinje i prijetio riječima ,,da će ih sve pobiti i dignuti u zrak, da će započeti rat u BiH”

Nadalje, optužen je da je 16. januara 2025. godine u periodu od sedam do 14.30 sati više puta pozvao Republičko javno tužilaštvo RS i prijetio da će ”donijeti kantu benzina i zapaliti zgradu koja ionako ničemu ne služi i da su njega optužili za terorizam, a da mu je srpska vojska pobila članove porodice i da će ubiti pet srpskih policajaca”.

Istog dana pozvao je Kabinet ministra pravde RS, a kada se javila zaposlenica prijetio je Miloradu Dodiku.

“Rekao je ‘boli vas briga što ću ja danas ubiti predsjednika’, te više puta ponovio da će ga lišiti života, pitao gdje može da prijavi krivično djelo govoreći da mu je rečeno da se obrati Ministarstvu pravde, da ga treba shvatiti ozbiljno i da mu nije stalo do njegovog života”, piše u optužnici.

Istog dana uslijedio je niz poziva i prijetnji za koje je optužen Čustović.

Tereti se da je zvao Administrativnu službu Grada Banjaluka i izjavio da je “terorista, da ga treba shvatiti ozbiljno”.

“Prijetio je riječima da će ‘pobiti predsjednika RS Dodika i njegovu djecu Igora i Goricu’, a zatim rekao da je pogriješio broj i da je tražio Palatu predsjednika, ali pošto je dobio Administrativnu službu Grada Banjaluka, pitao: ‘Da li je to kabinet onog malog šupka’, i rekao da i njega treba zapaliti”, istaknuto je u optužnici.

Pozvao je i kabinet predsjednika Vlade RS i ponovo prijetio da će ,”ubiti Dodika, Goricu i Igora”, a zatim i Policijsku stanicu Nevesinje gdje je rekao da će “zapaliti policijsku stanicu i policajca jer je srpski policajac koje mrzi iz dna duše”, te preko trideset puta pozivao Policijsku upravu Foča i Policijsku stanicu Novo Goražde.

“Optužnicom je predloženo da se Čustoviću produži pritvor i nakon potvrđivanja optužnice i da se izrekne mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa u trajanju od 18 mjeseci”, istakli su u Republičkom javnom tužilaštvu.