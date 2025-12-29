Voz ispao iz šina, poginulo 13 osoba: Jeziva željeznička nesreća u Meksiku

U željezničkoj nesreći u Meksiku stradalo je 13, a povrijeđeno 98 osoba.

U željezničkoj nesreći u južnom Meksiku poginulo je 13 ljudi, a desetine su povrijeđene, saopštili su danas meksički zvaničnici.

Voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz ispao je iz šina u nedjelju blizu grada Nizanda.

"Meksička mornarica me je obavijestila da je 13 ljudi poginulo u nesreći Interokeanskog voza", objavila je meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum na društvenoj mreži X, dodajući da je 98 ljudi povrijeđeno, od kojih pet teško.

Šejnbaum je naložila ljudima iz vojske i policije Meksika da otputuju na lice mjesta i lično pomognu porodicama. Zvaničnici su saopštili da je u vozu u trenutku nesreće bio 241 putnik i devet željezničara.

