logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Voz ispao iz šina, poginulo 13 osoba: Jeziva željeznička nesreća u Meksiku

Voz ispao iz šina, poginulo 13 osoba: Jeziva željeznička nesreća u Meksiku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U željezničkoj nesreći u Meksiku stradalo je 13, a povrijeđeno 98 osoba.

Voz u Meksiku iskočio iz šina Izvor: Tong Lian / Xinhua News / Profimedia

U željezničkoj nesreći u južnom Meksiku poginulo je 13 ljudi, a desetine su povrijeđene, saopštili su danas meksički zvaničnici.

Voz koji povezuje države Oahaka i Verakruz ispao je iz šina u nedjelju blizu grada Nizanda.

"Meksička mornarica me je obavijestila da je 13 ljudi poginulo u nesreći Interokeanskog voza", objavila je meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum na društvenoj mreži X, dodajući da je 98 ljudi povrijeđeno, od kojih pet teško.

Šejnbaum je naložila ljudima iz vojske i policije Meksika da otputuju na lice mjesta i lično pomognu porodicama. Zvaničnici su saopštili da je u vozu u trenutku nesreće bio 241 putnik i devet željezničara.

(Kurir.rs/Beta/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Meksiko nesreća voz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ