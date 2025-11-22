logo
Žena poginula nakon što ju je udario voz: Jezivi detalji tragedije kod Subotice

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Žena poginula nakon što ju je brzi voz udario u blizini Subotice, saobraćaj privremeno obustavljen

Voz udario ženu kod subotice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Žena je stradala kod stanice Naumovićevo kod Subotice kada je na nju naletio brzi voz "Soko", zbog čega je željeznički saobraćaj privremeno obustavljen. "Srbijavoz" uvodi zamjenu garnitura na večerašnjim polascima, a istraga nezgode je u toku.

Saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Subotica večeras je u prekidu nakon što je oko 17.15 časova brzi voz "Soko", koji je iz Beograda krenuo u 16 časova, naletio na žensku osobu u blizini stanice Naumovićevo. Na lice mjesta odmah su izašle ekipe MUP-a i Hitne pomoći, ali je, prema nezvaničnim informacijama, žena nastradala usljed pada na šine u trenutku nailaska voza.

(Subotica.com)

