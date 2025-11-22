Poginula ćerka poznatog crnogorskog voditelja: Otac se emotivnom porukom oglasio na društvenoj mreži

Ćerka poznatog voditelja, Edina Krnića, Sara Krnić (29) poginula je sinoć u saobraćajnoj nesreći. On se oprostio uz emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Izvor: Facebook/Edin Krnic

Ćerka voditelja Edina Krnića, Sara Krnić (29) je poginula sinoć na putu ka Tuzima, a on se emotivnom objavom oprostio od nje. Sara Krnić (29) je bila na mjestu suvozača, a mladić koji je upravljao vozilom je povrijeđen, prenosi CdM.

"Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš"

Edin Krnić je potvrdio bolne vijesti oprostio se od ćerke.

"Sa neizmernom tugom i slomljenim srcem opraštam se od svoje voljene ćerke, Sare, koja je u svojoj 29. godini života tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tvoj odlazak je prekinuo sve ono što si tek počinjala da živiš. Tvoja dobrota, tvoje smijehom ispunjene riječi i tvoja tišina koja je uvijek donosila mir - sve to ostaje u meni, kao najdragoceniji dio mog života. Niko nikada neće moći popuniti prazninu koju si ostavila. Ipak, nastavićeš da živiš u svakom mom koraku, u svakoj misli, u svakom dahu koji udahnem. Hvala ti za svaku radost koju si unijela u naš dom, za svaku nježnu riječ, za svaku brigu koju si nosila u sebi. Hvala ti što si bila baš takva - blaga, iskrena i čista. Počivaj u miru, moje dijete. Zauvijek ćeš ostati moja Sara - svjetlost koja se ne gasi", naveo je Krnić na Fejsbuku.

Edin Krnić je crnogorski putopisac, autor i producent dokumentarne putopisne emisije Oko svijeta sa Edinom Krnićem, koja se emituje na nacionalnoj televiziji RTCG od Septembra 2022. godine.

(Blic/MONDO)