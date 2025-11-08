logo
Preminuo poznati voditelj Top Gira: Izgubio borbu sa rakom pluća

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ovu vijest je potvrdila njegova porodica.

Preminuo voditlj Kventin Vilson Izvor: Youtube printscreen/ Quentin Willson

U 69. godini preminuo je Kventin Vilson, poznati voditelj, novinar i aktivista. Njegova porodica je potvrdila smrt, navevši da je Vilson preminuo u subotu nakon kratke borbe sa rakom pluća.

"Porodica Kventina Villsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktiviste, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. novembra, nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocenost: Kventin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutrašnjim sagorevanjem do električnih vozila, u domove širom zemlje", piše u saopštenju njegove porodice, prenosi LadBible.

Vilson je bio jedan od prvih voditelja kultne emisije "Top Gear", radeći rame uz rame s Džeremijem Klarksonom i ostatkom tima, oblikujući emisiju koja je kasnije postala globalni fenomen. Nakon toga vodio je i "Fifth Gear", a kroz svoj karijerni opus ostavio je neizbrisiv trag u britanskoj automobilističkoj kulturi.

Njegova porodica se duhovito prisjetila i njegovog "sumnjivog postignuća" – najnižeg rezultata u istoriji šoua "Strictly Come Dancing".

Vilson je bio i pionir u promovisanju električnih vozila, još prije nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici, piše net.hr.

"Kventin će mnogo nedostajati svojoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – riznica iskustva koja nam je sada izvan dohvata."

Porodica je zahvalila na brojnim porukama saučešća, ali je zamolila za poštovanje privatnosti u ovom teškom razdoblju. Detalji sahrane biće objavljeni naknadno.

(Telegraf/ MONDO)

voditelj top gear in memoriam

