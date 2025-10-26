logo
Milomir Marić dao otkaz na Hepi televiziji: Radio na "srećnoj televiziji" 18 godina, s njim odlazi i ova voditeljka

Autor N.D.
0

Milomir Marić je poslije osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji

Milomir Marić dao otaz na Hepi televiziji Izvor: Youtube/Rubikon/Printscreen

Novinar i urednik Jutarnjeg programa na Hepi televiziji, Milomir Marić, dao je otkaz.

Marić će u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije dio medija na cijem je čelu bio od 2008, saznaje Kurir.

Autor kultnih emisija “Ćitilica” i “Goli život” za sada neće komentarisati gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korsa. Ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. 

(Kurir, MONDO)

Tagovi

voditelj

